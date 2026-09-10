Cae afluencia de ciclistas en carretera Rumbo Nuevo por tráfico

Es una mujer que tiene más de 40 años ofreciendo sus servicios en el restaurante conocido como Doña Yoli, ubicado a un lado del santuario El Caminero

La carretera antigua Rumbo Nuevo registra una disminución en el número de ciclistas que acuden a realizar ejercicio.

Esto se debe a la creencia de que se ha incrementado el flujo vehicular tras la instalación de la caseta de cobro de la autopista Rumbo Nuevo. Aunado a ello, hace falta vigilancia por parte de la Guardia Estatal y de la Guardia Nacional.

Son pocas las patrullas que se ven en sus recorridos por este lugar, sobre todo entre semana, cuando hay poca afluencia de vehículos.

Esta situación ha provocado la disminución de las ventas de los negocios establecidos en esa zona. Sin embargo, contrario a lo que se pensaba, en esta vía de comunicación no ha habido un incremento de vehículos.

Mucha gente prefiere pagar la cuota de peaje de la Rumbo Nuevo que arriesgarse en las curvas de la carretera libre.

Esto es una situación que beneficia a quienes transitan por ese lugar para hacer ejercicio, ya sea en bicicleta o haciendo recorridos caminando en algunos tramos cortos.

Uno de los negocios más emblemáticos es el de doña Yolanda Carrizales.

Es una mujer que tiene más de 40 años ofreciendo sus servicios en el restaurante conocido como Doña Yoli, ubicado a un lado del santuario El Caminero, a unos kilómetros de esta ciudad capital antes de subir la sierra.

Ahí se puede uno deleitar con carne asada, buñuelos, café de olla y otros platillos tradicionales.

Doña Yoli ha sobrevivido al paso del tiempo

Después de la apertura de la carretera Rumbo Nuevo, que en sus inicios fue gratuita y atrajo el flujo vehicular por ese lugar, ella sobrevivía de quienes llevaban vehículos americanos hacia el centro del país evitando la supervisión de los retenes.

Hoy pide apoyo.

Hace un llamado a la Guardia Estatal y a la Guardia Nacional para que intensifiquen los recorridos por esta zona.

Doña Yoli ha sido presa del vandalismo en seis ocasiones. Aunque ha presentado la denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado, no ha procedido por no haberse encontrado en flagrancia al responsable.