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Tamaulipas

Cada lluvia incomunica a Soto la Marina por arroyo Grande

Por: Humberto Zúñiga López

12 Noviembre 2026, 10:10

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En total, las autoridades reportaron 330 viviendas afectadas, 175 personas desalojadas y 5 tramos carreteros y 6 puentes dañados

Cada lluvia incomunica a Soto la Marina por arroyo Grande

En Casas, Tamaulipas, el problema no es nuevo, pero cada temporada de lluvias se vuelve urgente: el arroyo Grande, que cruza el municipio se desborda, inunda el camino y corta por completo el paso entre Ciudad Victoria y Soto la Marina.

El año pasado quedó demostrado lo vulnerable que es esa vía. Con la tormenta tropical Barry, que tocó tierra el 29 de junio de 2025 y dejó lluvias torrenciales en el centro y sur del estado, el tramo Ciudad Victoria–Soto la Marina quedó cerrado por el desborde del río en la zona de Villa de Casas.

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Protección Civil reportó que la carpeta asfáltica se rompió por el escurrimiento del agua y se tuvo que habilitar una ruta alterna.

Desbordamiento del arroyo Grande dejó incomunicada la región en 2025

Para quienes necesitaban llegar a la capital o salir hacia la costa, la vuelta fue larguísima: desde Soto la Marina había que tomar la vía de Abasolo, Jiménez y Padilla para finalmente llegar a Ciudad Victoria.

Horas de más, más gasto en combustible, y el riesgo para enfermos, comerciantes y familias que quedaron del otro lado del arroyo.

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En ese mismo periodo de lluvias de 2025 también se obstruyeron otros cruces clave: la carretera Victoria–Zaragoza–González, en el kilómetro 36, donde el pavimento se quebró y se cerró la circulación total el 1 de julio; la carretera Mante–Victoria, a la altura del río Sabinas; la carretera Estación González–Llera de Canales, tramo Estación González–Zaragoza, en los kilómetros 036+500 y 045+300; y la carretera González–Llera, a la altura del ejido El Rosillo y la entrada a Xicoténcatl.

En total, las autoridades reportaron 330 viviendas afectadas, 175 personas desalojadas y 5 tramos carreteros y 6 puentes dañados en Tamaulipas.

Habitantes piden una obra definitiva para evitar nuevos cierres

Este año 2026 no hubo lluvias tan fuertes como las de Barry, y eso permitió que se construyeran pasos, al menos por estas dos vías, la de Casas y la de Victoria–Zaragoza. Fueron soluciones que ayudaron a mantener el tránsito, pero la gente de la región lo dice claro: no basta con un paso provisional cada año.

Lo que el tramo carretero en Casas necesita es una obra definitiva: un puente, un vado elevado o una alcantarilla con capacidad real para el caudal del arroyo, que no se rompa con la primera creciente. Porque mientras ese cruce siga a ras de arroyo, cada lluvia volverá a dejarnos incomunicados.

No se trata de un capricho. Es conectividad, es salud, es comercio y es seguridad para cientos de familias de Casas, Soto la Marina y toda la zona centro de Tamaulipas.

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