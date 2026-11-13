Cada lluvia incomunica a Soto la Marina por arroyo Grande

En total, las autoridades reportaron 330 viviendas afectadas, 175 personas desalojadas y 5 tramos carreteros y 6 puentes dañados

En Casas, Tamaulipas, el problema no es nuevo, pero cada temporada de lluvias se vuelve urgente: el arroyo Grande, que cruza el municipio se desborda, inunda el camino y corta por completo el paso entre Ciudad Victoria y Soto la Marina.

El año pasado quedó demostrado lo vulnerable que es esa vía. Con la tormenta tropical Barry, que tocó tierra el 29 de junio de 2025 y dejó lluvias torrenciales en el centro y sur del estado, el tramo Ciudad Victoria–Soto la Marina quedó cerrado por el desborde del río en la zona de Villa de Casas.

Protección Civil reportó que la carpeta asfáltica se rompió por el escurrimiento del agua y se tuvo que habilitar una ruta alterna.

Desbordamiento del arroyo Grande dejó incomunicada la región en 2025

Para quienes necesitaban llegar a la capital o salir hacia la costa, la vuelta fue larguísima: desde Soto la Marina había que tomar la vía de Abasolo, Jiménez y Padilla para finalmente llegar a Ciudad Victoria.

Horas de más, más gasto en combustible, y el riesgo para enfermos, comerciantes y familias que quedaron del otro lado del arroyo.

En ese mismo periodo de lluvias de 2025 también se obstruyeron otros cruces clave: la carretera Victoria–Zaragoza–González, en el kilómetro 36, donde el pavimento se quebró y se cerró la circulación total el 1 de julio; la carretera Mante–Victoria, a la altura del río Sabinas; la carretera Estación González–Llera de Canales, tramo Estación González–Zaragoza, en los kilómetros 036+500 y 045+300; y la carretera González–Llera, a la altura del ejido El Rosillo y la entrada a Xicoténcatl.

En total, las autoridades reportaron 330 viviendas afectadas, 175 personas desalojadas y 5 tramos carreteros y 6 puentes dañados en Tamaulipas.

Habitantes piden una obra definitiva para evitar nuevos cierres

Este año 2026 no hubo lluvias tan fuertes como las de Barry, y eso permitió que se construyeran pasos, al menos por estas dos vías, la de Casas y la de Victoria–Zaragoza. Fueron soluciones que ayudaron a mantener el tránsito, pero la gente de la región lo dice claro: no basta con un paso provisional cada año.

Lo que el tramo carretero en Casas necesita es una obra definitiva: un puente, un vado elevado o una alcantarilla con capacidad real para el caudal del arroyo, que no se rompa con la primera creciente. Porque mientras ese cruce siga a ras de arroyo, cada lluvia volverá a dejarnos incomunicados.

No se trata de un capricho. Es conectividad, es salud, es comercio y es seguridad para cientos de familias de Casas, Soto la Marina y toda la zona centro de Tamaulipas.