Cabeza de Vaca rechaza nexos con los hermanos Carmona

El exmandatario negó categóricamente haber sostenido cualquier tipo de relación personal, política o económica con dicha familia

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, respondió a un video difundido por la exsecretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, en el cual se le vinculaba con los hermanos Carmona.

El exmandatario negó categóricamente haber sostenido cualquier tipo de relación personal, política o económica con dicha familia.

Cabeza de Vaca afirmó que no existe evidencia alguna que sustente tales señalamientos y precisó que no hay fotografías, bitácoras de vuelo, vehículos, negocios compartidos ni otro elemento probatorio que acredite los vínculos que se le pretenden atribuir.

Asimismo, aseguró que nunca recibió financiamiento, recursos económicos o apoyo de su parte para gestiones gubernamentales, ya sean estatales o federales.

El exgobernador calificó las acusaciones como una "narrativa fabricada" con intereses políticos para desacreditar su imagen. En su defensa, recordó que, tras tener conocimiento de una relación directa entre los hermanos Carmona y el entonces subsecretario de Salud, Horacio García Rojas, ordenó su destitución inmediata en agosto de 2019, cuando comenzaron a surgir los primeros reportes públicos sobre actividades ilícitas y tráfico de hidrocarburos atribuidos a los hermanos Carmona.

Finalmente, Cabeza de Vaca hizo un llamado a que cualquier señalamiento en su contra sea sustentado con pruebas reales y no con "manipulaciones o declaraciones construidas".

Aseguró que no tiene nada que ocultar y reafirmó que defenderá su honor y su nombre por las vías legales correspondientes, tal como ha enfrentado otros señalamientos en el pasado.