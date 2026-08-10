Cabalgantes de Tamaulipas se unen a la Jornada de Reforestación

Esta actividad forma parte de una estrategia integral impulsada a nivel nacional, sumando esfuerzos con el Gobierno de la República

Con el objetivo de fortalecer el cuidado del medio ambiente y fomentar la cultura de preservación, la Federación Nacional de Cabalgantes A.C., Delegación Tamaulipas, llevó a cabo una intensa jornada de reforestación en el sector Rincón de Tamatán de Ciudad Victoria.

Esta actividad forma parte de una estrategia integral impulsada a nivel nacional, sumando esfuerzos con el Gobierno de la República.

Tony Cabello, delegado de la organización, destacó que esta actividad es parte de un movimiento nacional que busca impactar en las 32 entidades del país con la participación de más de 241,000 personas.

“En la zona de la capital, y donde se requiera de semillas, plantas y árboles, ahí estaremos presentes para seguir reforestando”, afirmó Cabello.

En esta primera jornada se plantaron 30 árboles, con la meta ambiciosa de alcanzar los 2 mil ejemplares antes de finalizar el 2026 en distintos sectores de la ciudad.

El delegado subrayó que este esfuerzo cuenta con el respaldo del gobernador Américo Villarreal y del alcalde Eduardo Gattás, buscando no solo el beneficio ambiental, sino también el rescate de las tradiciones ecuestres y el fortalecimiento de la unión familiar.

Por su parte, los participantes en la jornada compartieron su entusiasmo. Lupita González resaltó la importancia vital de los árboles para la producción de oxígeno, mientras que el cabalgante José Guillermo Hernández Balderas hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana: “Nos corresponde a nosotros y a los gobiernos mejorar nuestro entorno ante los calores intensos que enfrenta nuestra región”, expresaron.

Cabe destacar que la Federación Mexicana de Cabalgantes en Tamaulipas no solo agrupa a jinetes para preservar tradiciones ecuestres como patrimonio cultural, sino que integra activamente la labor social en sus recorridos, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible de la región.