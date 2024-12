Buzón de Santa Claus en Reynosa despierta ilusión navideña

Con la llegada de la temporada navideña, uno de los momentos más esperados por los niños es la posibilidad de enviar su carta a Santa Claus, el personaje que, según la leyenda, "todo lo apunta y todo lo ve". En Reynosa, la Oficina de Correos de México ha dispuesto un buzón especial para que los pequeños puedan enviar sus deseos navideños a Santa, quien, según la tradición, reside en el lejano Polo Norte.

Román Reyes Valles, encargado de Correos de México en Reynosa, destacó que esta actividad es una excelente oportunidad para que los niños conozcan y experimenten el uso del correo tradicional. En un contexto donde las comunicaciones digitales y las redes sociales dominan la vida cotidiana, muchas nuevas generaciones no tienen idea de lo que significa el envío de cartas a través del correo físico. Por ello, iniciativas como esta buscan sensibilizar a los más pequeños sobre la importancia de este medio de comunicación.

"Esto es nuevo para ellos, tienen la facilidad de comunicarse rápidamente con el celular, pero esta es una experiencia nueva para que reconozcan lo que es Correos de México. Es una manera de mostrarles el valor del correo tradicional, y por eso hacemos estas actividades año con año", explicó Reyes Valles.

Aprovechando la oportunidad, los maestros también se suman a la actividad, enseñando a los niños cómo redactar y enviar sus cartas a Santa Claus. Maira Cavazos, maestra de la ciudad, comentó que la actividad ha sido muy bien recibida por los estudiantes, quienes disfrutan de la oportunidad de aprender de manera práctica sobre el uso del correo.

"Ellos no han tenido la experiencia de venir y conocer lo que es Correos. Las generaciones actuales no tienen ese conocimiento, y están muy contentos con esta actividad. Nos ha ayudado mucho, ya que en la escuela estamos trabajando el tema de cómo mandar cartas, y qué mejor que venir directamente a la institución a dejar su cartita en el buzón", afirmó Cavazos.

Para muchos niños, la ilusión de recibir regalos de Santa Claus sigue viva, y los padres se encargan de reforzar la importancia de portarse bien para asegurar que sus deseos lleguen a buen término. Lucero Maldonado, madre de familia, explicó que la ilusión en sus hijos es evidente, y comentó sobre algunos de los regalos que los niños están pidiendo este año.

"Mi hija pidió una patineta eléctrica, y otros niños están pidiendo muñequitos eléctricos que caminan. Gracias a Dios, Santa Claus anduvo ahorrando desde enero para poder ayudarles a los niños a tener todos sus juguetes y que no les falte nada", expresó Maldonado.

José Luis Salinas Bocanegra, también padre de familia, señaló que este es un buen momento para enseñar a los niños sobre la importancia del ahorro y el buen comportamiento. "Uno tiene que ayudarle a Santa Claus, enseñarle para que escriba su carta y cuide su dinero, no malgaste lo que trae", señaló Salinas.

En esta época del año, se dice que todos los niños del mundo se portan bien, pues saben que cualquier travesura podría impedir que sus cartas lleguen a Santa Claus a tiempo. Los pequeños de Reynosa no son la excepción y se muestran confiados en que su buen comportamiento será premiado. Luis Tadeo, uno de los niños que acudió a dejar su carta, aseguró que se portó bien y que sus calificaciones también son positivas.

"Me porté bien, y de calificaciones también bien", expresó Tadeo.

Por su parte, Iker Mateo, otro niño que acudió al buzón de Santa, aseguró que aún está esperando las calificaciones, pero también destacó que se ha portado bien para que sus deseos sean cumplidos.

"Me porté bien, las calificaciones todavía no me las dan", comentó Mateo.

Y, por supuesto, entre los deseos de los niños no faltan aquellos que piden un regalo fuera de lo común: la eliminación de las tareas escolares durante las vacaciones. Un sondeo realizado entre los menores reveló que muchos preferirían disfrutar de las fiestas navideñas sin la preocupación de las tareas.

"Nos portamos bien, y de calificaciones yo ocho, yo diez, yo 7.9, y las niñas también. Y de regalo de Navidad que no me encarguen tarea en vacaciones", aseguraron varios niños.

Jonathan Alberto Trejo, director de una primaria local, comentó que la solicitud de los niños podría ser tomada en cuenta y discutida con los maestros. "Puede ser, y lo voy a platicar con los maestros para ver qué dicen y ver si los convencemos de que les den ese regalo de irse sin preocupaciones de tareas a las fiestas navideñas", concluyó Trejo.

Así, mientras los niños de Reynosa se preparan para enviar sus cartas a Santa Claus, la ilusión por los regalos y las tradiciones navideñas sigue viva, y las esperanzas de un buen comportamiento y un descanso sin tareas están en el aire.

