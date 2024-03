Busquemos cosas que nos hagan felices: Isabel Marroquín

Originaria de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Isabel Marroquín Flores es abogada de profesión que desempeñó diversas actividades relacionadas con su carrera, actualmente conferencista, escritora y pintora, fue designada como la “Mujer Victorense Más Distinguida del Año 2023” y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y del mes de la discapacidad, expresa un contundente mensaje.

“Debemos ser espíritus libres, sin dejar de corresponder a los compromisos que uno adquiera como mujer, con la familia, con los hijos, la pareja o los amigos, pero no dejemos de crear, de buscar cosas que nos hagan felices en la vida”, señaló.

Al agradecer dicha distinción otorgada por el Centro de Capacitación Incorporado “Manuel Altamirano”, en honor a la Maestra “María Prisca Báez Lara”, dijo que la ceremonia en la que se le hará entrega de la medalla, reconocimiento y galardón, será anunciado próximamente.

Durante la entrevista explicó que, al nacimiento de su hijo con discapacidad, se dedicó de tiempo completo a su familia, y expresa los motivos que la transportaron a escribir el libro “Hijos especiales. Padres del montón".

“Y empecé a tomar apuntes y apuntes, nunca tuve la idea así tan clara de voy a escribir un libro, entonces fue haciéndose poco a poco, fui juntando ideas, frases y luego dije bueno, porque no escribo algo para las personas que están pasando por una situación como esa y que necesitan comprensión, empatía, conocimiento de lo que le está sucediendo, porque cuando a mí me pasó, no había tanta difusión”, señaló.

En este libro comparte su experiencia como madre de un hijo con discapacidad y responde a preguntas comunes que surgen en su entorno, es un testimonio valioso para brindar apoyo y orientación a familias que enfrentan situaciones similares, además comparte sus conocimientos en pláticas y conferencias desde 1995, con jóvenes y adultos.

“La condición de una madre con un hijo con discapacidad se le ha como romantizado mucho, es una madre valiente, valerosa, fuerte, resiliente y tal, y la verdad es que somos como cualquier otra mujer, como nuestras amigas, nuestras hermanas, como lo fue nuestra madre, entonces esa opinión que se tiene de las madres de hijos con discapacidad, nos aísla”, expresó.

Desde la comodidad de su hogar, donde actualmente se dedica a la pintura de grandes obras, pues la considera una forma maravillosa de expresión artística y donde de igual manera imprime sus experiencias, refiere que es fundamental que los padres de familia se involucren en estas tareas, más aún en un proceso de duelo que considera difícil y doloroso.

El doctor César Velasco, escribió que el libro de Isabel está lleno de actos de amor que trascienden a su hijo Fernando, fallecido en 1995, actos amorosos que se han convertido en palabras, de manera que pueden ser replicados en los niños y adolescentes que sufren alguna discapacidad, así como de familiares y amigos.

Este ejemplar no aborda problemas de salud, medicamentos o terapias, está enfocado al aspecto emocional, además Isabel Marroquín es pintora y nos muestra algunas de sus obras, reflejo de todo lo que ha vivido y enfrentado en los últimos años.

“Nunca renuncien a sus sueños, no hay una edad para hacer cosas, uno puede seguir haciendo cosas todo el tiempo, entre más mantenga uno la cabeza trabajando, en actividades, en proyectos, en trabajos comunitarios, el cuerpo va a mantenerse saludable”, expresó.

