El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, donde se le canalizará directamente con la empresa de su interés

Se acerca el fin de año y, lejos de cerrar operaciones como ocurre regularmente, 29 empresas de Nuevo Laredo realizan contratación de personal.

A través de la Bolsa Municipal de Empleo se anunció que hay vacantes disponibles en maquiladoras, empresas transportistas, agencias aduanales y locales de comercio y de servicios.

La Secretaría Municipal de Desarrollo Económico publicó más de 60 vacantes para que la comunidad pueda explorarlas y descubrir lo que cada empresa ofrece.

¿Dónde solicitar empleo en Nuevo Laredo?

Las personas interesadas en solicitar un empleo pueden visitar las oficinas de la Bolsa de Empleo, ubicadas en el Centro Cívico Municipal, ventanilla 1, en la calle Héroe de Nacataz y Avenida Reynosa.

El horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, donde se le canalizará directamente con la empresa de su interés.

También pueden comunicarse al teléfono 867 713-7011.

Consulta las vacantes disponibles en línea

Además de la cartelera de vacantes, también está disponible el programa Empleo en tu Colonia, y la página web www.bolsadeempleo.com.mx, para que la consulten y se enteren de las vacantes disponibles.