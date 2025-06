  Buscará Tamaulipas fiscal de experiencia y buena reputación

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, diputado Humberto Prieto Herrera, de extracción morenista, reconoció que aún no han abordado el tema puesto que falta tiempo para que concluya la gestión del fiscal general de Justicia, Irving Barrios Mojica, pero adelantó que la convocatoria establecerá una serie de requisitos para los aspirantes, principalmente deberá de ser una persona íntegra, de buena reputación y sobre todo de experiencia, además reconoció que a Barrios Mojica, la ley le permite continuar en el cargo por otro periodo.

“Comentaba que no, en la Constitución no está prohibido otro periodo, en efecto no hay ningún impedimento dentro del marco de la ley que no permita al fiscal reelegirse en caso de registrarse, cuando en su momento este congreso emita la convocatoria, que termina en diciembre su periodo, no sé a lo mejor en octubre estaríamos lanzando la convocatoria abierta obviamente y está libre quien quiera registrarse y que cumpla los requisitos y ya en caso que él lo decida se harán los análisis correspondientes”, señaló.

“Yo creo que el fiscal ha dado buenas buenos resultados en temas complicados que han llegado al estado con varios temas de inseguridad, sobre todo complicados, y pues al final lo que hemos visto es que unos días o una semana después se han dado con los presuntos responsables, creo que hay una buena coordinación de parte de la Fiscalía del estado con la Fiscalía General de la República y con las demás autoridades, creemos que es una balanza positiva”, agregó.

Finalmente se refirió a los requisitos de la convocatoria y se concretó a mencionar que son similares al de los anteriores funcionarios electos por el Congreso de Tamaulipas.

“Así como hemos elegido aquí al Auditor Superior del Estado, al Fiscal Anticorrupción, que sean personas de buena reputación, que tengan experiencia y que sepan este tema, básicamente buscamos perfiles honestos al frente de las instituciones”, dijo Humberto Prieto Herrera.

