Buscan reducir analfabetismo en Tamaulipas con programas del ITEA

El titular de Educación detalló que ahora 2,560 personas participan en estos programas educativos en distintos niveles, desde alfabetización hasta secundaria

Un total de 2,560 tamaulipecos se encuentran actualmente cursando estudios para obtener su certificado de alfabetización, primaria o secundaria a través del Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos (ITEA), informó el secretario de Educación del estado, Miguel Ángel Valdez García.

La iniciativa está dirigida principalmente a personas adultas y adultos mayores que no tuvieron la oportunidad de integrarse al sistema educativo en su momento. De acuerdo con la autoridad estatal, gran parte de estas acciones se desarrollan en la zona sur de Tamaulipas.

ITEA ofrece certificados educativos sin costo

El funcionario explicó que el sistema educativo estatal cuenta con opciones dirigidas a quienes desean concluir sus estudios básicos.

“Nosotros como educación, tenemos técnicamente dos ofrecimientos, uno es el del ITEA, es el instituto que ofrece los certificados de alfabetización sin costo, certificados de primaria, secundaria y preparatoria para adultos y adultos mayores que no tuvieron la posibilidad de estar en el sistema escolar, un servicio que estamos ofreciendo”.

Valdez García señaló que uno de los principales factores que han limitado el acceso a la educación para muchas personas ha sido el factor económico, situación que ha impulsado la creación y fortalecimiento de programas educativos gratuitos.

Más de 2,500 personas cursan estudios básicos

El titular de Educación detalló que actualmente 2,560 personas participan en estos programas educativos en distintos niveles, desde alfabetización hasta secundaria.

“Según lo que el último reporte que tenemos, están cursando 2,560 entre certificados de alfabetización, certificados de primaria y secundaria, sobre todo, no es en los 43 municipios, pero hay muchos en la zona sur”.

El programa busca ampliar la cobertura educativa para adultos que desean concluir su formación básica y mejorar sus oportunidades laborales y sociales.

Buscan erradicar el analfabetismo en los próximos años

El secretario recordó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha planteado como meta que para 2027 se pueda declarar una “bandera blanca” contra el analfabetismo en el país, lo que implicaría reducir al mínimo los casos de personas que no saben leer ni escribir.

En Tamaulipas se estima que alrededor de 3,000 adultos aún se encuentran en condición de analfabetismo, por lo que las autoridades consideran prioritario fortalecer programas de educación para adultos que permitan mejorar la calidad de vida y las oportunidades de desarrollo de la población.