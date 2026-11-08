Buscan que Dana Yanina continúe su proceso penal en domicilio

La defensa solicitará modificar la medida cautelar, al considerar que existen condiciones para que enfrente el procedimiento fuera del centro penitenciario

La defensa legal de Dana Yanina, joven involucrada en el caso de Dafne, la adolescente de 13 años que perdió la vida al interior de la escuela militarizada Duenitz, en Ciudad Madero, buscará que su representada continúe su proceso penal bajo resguardo domiciliario, en lugar de permanecer recluida en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cereso) de Altamira.

Carlos David Robles Figueroa, abogado defensor, informó que durante la audiencia programada se abordarían dos asuntos: la prórroga de la investigación complementaria y la revisión de la medida cautelar, con la intención de presentar elementos que, a consideración de la defensa, permitirían modificar las condiciones actuales de reclusión.

Explicó que la solicitud se sustenta en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contempla la posibilidad de revisar una medida cautelar cuando hayan variado objetivamente las condiciones que justificaron su imposición.

Señaló que buscan que Dana Yanina pueda enfrentar el procedimiento desde su domicilio, cumpliendo con las obligaciones que determine la autoridad judicial.

Sin embargo, advirtió que existían dudas sobre el desarrollo de las audiencias, debido a que el Ministerio Público entregó hasta la noche previa cinco tomos de registros de investigación, documentación que la defensa apenas comenzaba a revisar y que, aseguró, debía haberse proporcionado con anticipación para garantizar el debido proceso.

Robles Figueroa sostuvo que, de acuerdo con la revisión inicial de esos documentos, no han identificado algún acto de investigación que demuestre la participación de Dana Yanina en el lamentable fallecimiento de la menor. Aclaró que buscarán que se investiguen los hechos hasta sus últimas consecuencias y que quien resulte responsable enfrente las sanciones correspondientes.

Por su parte, Ofir Cruz Melo, padre de Dana Yanina, manifestó que mantienen la confianza en que su hija pueda continuar el procedimiento fuera del Cereso, al considerar que existen condiciones legales para solicitar el cambio de medida cautelar. Indicó que, de no concretarse durante esta audiencia, podrían volver a plantear la petición en los próximos días, conforme avancen los requisitos legales.

El padre también señaló que su hija atraviesa una situación emocional y física complicada, por lo que actualmente recibe atención especializada en materia de salud mental. La defensa reiteró que cuenta con elementos para insistir en que la joven pueda llevar su proceso en libertad bajo las condiciones que establezca el juzgado.