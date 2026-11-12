Buscan mejorar accesos a zona comercial de Jacinto López, Reynosa

El Ayuntamiento coordina con Walmart mejoras en los accesos de la zona comercial y busca atraer nuevas inversiones al bulevar Hidalgo

Ante las dificultades de acceso vehicular que ciudadanos han reportado en la zona comercial de la colonia Jacinto López, el Gobierno Municipal de Reynosa trabaja en adecuaciones viales en el área del retorno, con el propósito de prevenir accidentes y facilitar la entrada y salida de los centros comerciales.

El alcalde Carlos Peña Ortiz informó que mantienen coordinación con personal de Walmart para realizar estos ajustes, luego de la expansión comercial registrada en este sector, donde se busca mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a los automovilistas.

“Estamos ahí trabajando con ellos en unas adecuaciones en el retorno para poder evitar accidentes y estamos hablando con el personal de Walmart”, explicó el presidente municipal, quien destacó la llegada de nuevas inversiones a Reynosa.

Por otra parte, señaló que continúan las gestiones para atraer más empresas al bulevar Hidalgo, particularmente mediante la búsqueda de un espacio donde pueda establecerse Walmart, por lo que hizo un llamado a los propietarios de terrenos y grandes inmuebles ubicados sobre esta vialidad para que consideren facilitar la venta de sus propiedades.

El edil reconoció que los elevados precios de los terrenos representan un obstáculo para concretar proyectos de esta magnitud, por lo que pidió la colaboración de los propietarios, al considerar que la llegada de una empresa importante puede generar un efecto multiplicador y atraer nuevas inversiones.

“Estamos muy felices de que estén llegando a Reynosa, seguimos buscando una ubicación para ellos en el bulevar Hidalgo; así que todos los que tengan propiedades ahí, por favor ayúdenos a que aterricen, porque las propiedades están muy caras, pero yo creo que una inversión como esa también jala más inversión”, expresó.

Con estas acciones, el municipio busca mejorar la infraestructura vial en zonas de crecimiento comercial y generar condiciones para atraer nuevas empresas que contribuyan a la creación de empleos y al desarrollo económico de Reynosa.