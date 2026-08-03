Buscan identificar hombre hallado sin vida en carretera Ribereña

El cuerpo presentaba aparentes golpes, por lo que cualquier dato que permita establecer su identidad será de gran importancia para las autoridades

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas solicitó el apoyo de la ciudadanía para tratar de identificar a un hombre que fue localizado sin vida en las inmediaciones de El Morillo y del antiguo parque recreativo Doña Lita, sobre la carretera Ribereña.

De acuerdo con la información difundida por la organización, la víctima vestía un bóxer de lycra color negro y una camiseta color rosa.

Además, el cuerpo presentaba aparentes golpes, por lo que cualquier dato que permita establecer su identidad será de gran importancia para las autoridades encargadas de la investigación y para localizar a sus familiares.

El colectivo hizo un llamado a la población para que, en caso de reconocer las prendas de vestir, contar con información que pueda contribuir a la identificación o conocer a alguna familia que tenga un reporte de búsqueda de una persona con estas características, se comunique de inmediato con las autoridades o con la propia organización.

Asimismo, explicó que la difusión de este tipo de casos representa una herramienta fundamental para ayudar a las familias de personas desaparecidas a obtener respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, por lo que pidió compartir la información de manera responsable y con sensibilidad, ya que las imágenes del hallazgo pueden resultar impactantes para algunas personas.

Los integrantes del colectivo reiteraron que la colaboración de la ciudadanía ha sido clave en numerosos casos de identificación, por lo que insistieron en que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede marcar la diferencia para devolver la identidad a la víctima y brindar certeza a una familia que continúa en su búsqueda.