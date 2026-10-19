Buscan frenar maltrato de animales de carga en Tamaulipas

La diputada local Blanca Anzaldúa Nájera explicó que la propuesta busca establecer reglamentos municipales que regulen estas actividades

El Congreso de Tamaulipas presentó una iniciativa para evitar el maltrato y abuso de animales utilizados para jalar carretas en labores de recolección de basura.

La diputada local Blanca Anzaldúa Nájera explicó que la propuesta busca establecer reglamentos municipales que regulen estas actividades y promuevan una mayor responsabilidad por parte de los propietarios.

Advierten sobre jornadas de trabajo sin alimento ni agua

Reconoció que los animales de trabajo representan un apoyo importante para algunos municipios; sin embargo, señaló que en ocasiones son obligados a trabajar durante todo el día sin recibir alimento ni agua, hasta quedar completamente exhaustos.

“No estamos diciendo que ya no puedan utilizar caballos o burros, sino que su uso debe ser moderado, porque los animales también sienten”, expresó.

La legisladora advirtió que algunos ejemplares terminan tan maltratados que ya no pueden ponerse de pie, e incluso se han registrado casos de animales que han muerto por exceso de trabajo.

Propuesta busca regular la práctica y generar conciencia

Finalmente, aclaró que la iniciativa no pretende sancionar a los propietarios, sino regular esta práctica, generar conciencia y garantizar mejores condiciones para los animales.