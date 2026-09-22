Buscan fortalecer el tejido social e impulsan la paz

Representantes religiosos e instituciones estatales acordaron acciones conjuntas para reforzar valores y atender la vulnerabilidad.

En el marco del Día de la Paz, que se conmemora este 21 de septiembre en Tamaulipas, asociaciones religiosas de Reynosa, representadas por la Alianza de Pastores, sostuvieron un encuentro con la Dirección General de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, con el propósito de establecer acciones encaminadas a fortalecer los valores familiares, atender a los grupos vulnerables y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

Arleth Fuentes, directora general de Asuntos Religiosos de Tamaulipas, destacó la importancia de este acercamiento entre autoridades y asociaciones religiosas, al considerar que existe una oportunidad para sumar esfuerzos en favor de la paz.

“Es muy importante para la administración del Gobierno de Tamaulipas poder fortalecer lazos que vayan encaminados a construir paz, a fortalecer el tejido social, a reforzar los valores familiares, sobre todo atender a los grupos más vulnerables, y tuvimos muy buen eco con la Alianza de Pastores; ellos son una comunidad muy activa”, señaló.

Por su parte, Benjamín Torres, presidente de la Alianza de Pastores, explicó que las iglesias buscan fortalecer la coordinación que ya existe entre las instituciones religiosas y los diferentes niveles de gobierno, poniendo especial atención en la recuperación del tejido social.

“El primer paso que queremos dar nosotros es reforzar el trabajo que se ha venido haciendo a nivel nacional, tanto el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y las instituciones religiosas. Vamos coordinados con el trabajo que está haciendo el presidente aquí en Reynosa”, manifestó.

Torres agregó que las asociaciones religiosas han desarrollado diversas actividades enfocadas en atender las necesidades de la comunidad, entre ellas acciones de salud, deporte, evangelismo, cadenas de oración y educación.

“Nuestra función, en realidad, es recuperar el tejido social, con diferentes coordinaciones de salud, deporte, evangelismo, cadena de oración; también tenemos lo que es educación en algunas instituciones académicas”, apuntó.

En este esfuerzo también participa el Ayuntamiento de Reynosa a través de sus regidores. Elizabeth Garza Faz destacó la importancia de la fe como un elemento de acompañamiento ante las preocupaciones que enfrentan las familias y la sociedad.

“Todos venimos con ciertas situaciones, ciertas ansiedades, ciertas preocupaciones, y dices: la única manera, creo yo, y creo firmemente, es que Dios Nuestro Señor nos acompaña en cada momento y en cada paso”, expresó la regidora.

Las acciones forman parte del Consejo de Paz y Justicia Cívica del Gobierno de Tamaulipas, presidido por el gobernador del Estado, y de una estrategia impulsada desde el Gobierno Federal para atender las causas que generan violencia.

Arleth Fuentes explicó que una de las principales características de este consejo es la participación de distintas instituciones y sectores sociales, lo que permite abordar la problemática desde diferentes áreas.

“Este consejo tiene una particularidad, aparte de que baja del Gobierno Federal, es una estrategia de la presidenta para atender las causas que generan violencia. Es tan multicultural que nos ayuda a enlazarlos de mejor manera, porque está el gobierno en sus tres niveles”, explicó.

La directora general de Asuntos Religiosos añadió que en esta estrategia participan dependencias como Salud, Educación, Trabajo, Seguridad Pública y Bienestar Social, además de sectores académico y ciudadano.

“Esta diversidad nos lleva también a que se incluyan varios sectores, el sector académico, a través de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el sector civil, a través de diversas asociaciones como Vibra Tam y Unidos por Cristo”, puntualizó.

Con esta coordinación, autoridades y asociaciones religiosas buscan que la participación comunitaria se convierta en una herramienta para fortalecer a las familias, atender factores de vulnerabilidad y avanzar en la construcción de condiciones de paz en Reynosa.