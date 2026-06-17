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Buscan en Reynosa a hombre; video muestra auto siguiéndolo

Por: INFO 7

16 Junio 2026, 11:35

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Si tienes cualquier información, por favor, comunícate de inmediato con sus familiares o con las autoridades correspondientes.

Un nuevo caso de desaparición se reporta en Reynosa, Tamaulipas, por lo que familiares de Anwar Velázquez Salas piden el apoyo para localizarlo.

Familiares y amigos de Anwar perdieron comunicación con él desde la tarde de este lunes 15 de junio.

Según informes, el hombre circulaba a bordo de una camioneta Toyota Tacoma color naranja, modelo 2016.

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Su último punto conocido fue la segunda rotonda del sector Las Fuentes entre las 15:00 y las 15:45 horas.

Una cámara de seguridad captó un vehículo color negro y con vidrios polarizados que aparentemente seguía su trayecto, por lo que cualquier dato, imagen o testimonio podría ser fundamental para las investigaciones.

Familiares también compartieron una fotografía que muestra a Velázquez Salas como iba vestido, con pantalón gris, playera y tenis color negro, lentes y gorra en color gris.

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