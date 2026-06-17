Buscan en Reynosa a hombre; video muestra auto siguiéndolo

Un nuevo caso de desaparición se reporta en Reynosa, Tamaulipas, por lo que familiares de Anwar Velázquez Salas piden el apoyo para localizarlo.
Familiares y amigos de Anwar perdieron comunicación con él desde la tarde de este lunes 15 de junio.
Según informes, el hombre circulaba a bordo de una camioneta Toyota Tacoma color naranja, modelo 2016.
Su último punto conocido fue la segunda rotonda del sector Las Fuentes entre las 15:00 y las 15:45 horas.
Una cámara de seguridad captó un vehículo color negro y con vidrios polarizados que aparentemente seguía su trayecto, por lo que cualquier dato, imagen o testimonio podría ser fundamental para las investigaciones.
Familiares también compartieron una fotografía que muestra a Velázquez Salas como iba vestido, con pantalón gris, playera y tenis color negro, lentes y gorra en color gris.
Si tienes cualquier información, por favor, comunícate de inmediato con sus familiares o con las autoridades correspondientes.