Buscan en Reynosa a hombre; video muestra auto siguiéndolo

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Un nuevo caso de desaparición se reporta en Reynosa, Tamaulipas, por lo que familiares de Anwar Velázquez Salas piden el apoyo para localizarlo.

Familiares y amigos de Anwar perdieron comunicación con él desde la tarde de este lunes 15 de junio.

Según informes, el hombre circulaba a bordo de una camioneta Toyota Tacoma color naranja, modelo 2016.

Su último punto conocido fue la segunda rotonda del sector Las Fuentes entre las 15:00 y las 15:45 horas.

Una cámara de seguridad captó un vehículo color negro y con vidrios polarizados que aparentemente seguía su trayecto, por lo que cualquier dato, imagen o testimonio podría ser fundamental para las investigaciones.

Familiares también compartieron una fotografía que muestra a Velázquez Salas como iba vestido, con pantalón gris, playera y tenis color negro, lentes y gorra en color gris.

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