Buscan en Reynosa a exfuncionario Erick Stanford

Autoridades mantienen un operativo tras la desaparición del exdirector municipal; el hallazgo de una camioneta es el único indicio confirmado

Un amplio operativo de búsqueda se mantiene en Reynosa para localizar al exfuncionario municipal Erick Stanford, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

Stanford formó parte del Gobierno de Reynosa, donde ocupó distintos cargos, entre ellos director de Turismo, director de Comunicación Social y posteriormente responsable del módulo de nacionalización de vehículos. Su paso por esta última área concluyó tras verse envuelto en un escándalo por un presunto desfalco.

Después de dejar la administración pública, se dedicó al sector empresarial, principalmente en el giro de centros nocturnos. De acuerdo con información que ha trascendido públicamente, mantenía sociedades comerciales con diversos empresarios, entre ellos un diputado local en funciones del Congreso de Tamaulipas.

Hasta ahora, el único indicio confirmado por las autoridades es el hallazgo de una camioneta GMC de reciente modelo, que presuntamente estaría vinculada con la investigación.

Mientras tanto, Erick Stanford permanece en calidad de desaparecido y las autoridades estatales continúan con las labores de búsqueda e investigación para esclarecer los hechos.

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