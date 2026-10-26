Buscan en Matamoros a tres hermanos desaparecidos el 8 de octubre

Mientras continúan los recorridos, los padres reiteraron que no dejarán de buscarlos y mantienen la esperanza de volver a encontrarse con sus tres hijos

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La desesperación y la incertidumbre mantienen en angustia a Francisco González Villanueva y Susana, padres de tres hermanos desaparecidos desde el pasado 8 de octubre en Matamoros, quienes este sábado encabezaron, junto con familiares y autoridades de la Fiscalía, una jornada de búsqueda en los fraccionamientos Palmares y Las Brisas para tratar de localizar a sus hijos.

Se trata de Amauri González Villanueva, de 16 años; Ángel Sinaí González Villanueva, de 18, y Francisco Javier González Villanueva, de 20, quienes salieron de su domicilio en el fraccionamiento Palmares para dirigirse a sus trabajos, pero ya no regresaron ni volvieron a comunicarse con sus familiares.

Familiares recorren Palmares y Las Brisas

Francisco, el padre de los jóvenes, relató que recibió el aviso de su desaparición alrededor de las ocho de la noche. De acuerdo con la información que le proporcionaron, dos de sus hijos habrían desaparecido entre las tres y las cinco de la tarde, mientras que el tercero habría sido privado de la libertad entre las seis y las siete de la noche, situación que lo llevó a regresar de Estados Unidos para sumarse a la búsqueda.

Durante el recorrido, familiares y personas cercanas repartieron fichas con los datos de los tres jóvenes y recorrieron los sectores donde fueron vistos por última vez.

El padre explicó que las autoridades trabajan en el análisis de las sábanas de llamadas para tratar de establecer las últimas ubicaciones de sus teléfonos celulares, además de que se contempla la revisión de cámaras de vigilancia de vecinos y de las instaladas en postes.

Padres solicitan acompañamiento y seguridad

Francisco señaló que, hasta el momento, no ha recibido información concreta sobre el paradero de sus hijos, por lo que pidió que las labores continúen y que las autoridades les brinden acompañamiento y seguridad durante los recorridos, ante el temor que representa buscarlos en distintas zonas de la ciudad.

También manifestó que solicitó apoyo al alcalde de Río Bravo, municipio donde actualmente reside, para trasladarse a Matamoros y participar en las labores; sin embargo, aseguró que, pese a que le prometieron atenderlo, no logró concretar un acercamiento.

Por su parte, Susana, madre de los tres jóvenes, expresó entre lágrimas la desesperación que enfrenta la familia y pidió la intervención de las autoridades estatales y municipales para reforzar los esfuerzos de localización.

“Yo nomás les pido que me regresen a mis hijos. Estoy desesperada, no sé qué hacer”, manifestó, al solicitar también el respaldo del gobernador y del presidente municipal de Matamoros para que más personas se sumen a la búsqueda.

Piden compartir las fichas oficiales de búsqueda

La familia hizo un llamado a la ciudadanía para compartir las fichas de búsqueda y reportar cualquier información que pueda ayudar a localizar a Amauri, Ángel Sinaí y Francisco Javier.

Debido a razones de seguridad, el padre pidió que los posibles datos se comuniquen mediante los números telefónicos difundidos en las fichas oficiales o a través de mensajes en redes sociales.

Mientras continúan los recorridos, los padres reiteraron que no dejarán de buscarlos y mantienen la esperanza de volver a encontrarse con sus tres hijos.