Buscan dar certeza jurídica a familias que ya liquidaron terrenos

Programa 'ITAVU en tu Colonia' busca acercarse a familias de Reynosa que ya liquidaron sus terrenos, pero aún no cuentan con las escrituras

El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanización (ITAVU) puso en marcha el programa “ITAVU en tu Colonia”, con el propósito de acercar sus servicios a familias de Reynosa que ya liquidaron sus terrenos, pero que por distintas circunstancias aún no han concluido el proceso de escrituración.

Edgar Piña Hernández, delegado del ITAVU en Reynosa, informó que actualmente existen alrededor de 800 viviendas cuyos propietarios ya liquidaron sus predios, pero todavía no cuentan con sus escrituras. Entre las colonias donde se concentran algunos de estos casos se encuentran Nuevo México, Ramón Pérez y Vamos Tamaulipas.

El funcionario explicó que mediante este programa se busca acudir directamente a las colonias donde existe un mayor número de familias en esta situación, con la finalidad de conocer las causas que han impedido concluir los trámites y encontrar una solución para que los propietarios puedan obtener la documentación que les brinde certeza jurídica sobre su patrimonio.

Piña Hernández destacó que los trámites de escrituración ante el ITAVU son gratuitos y se realizan directamente en las oficinas del organismo, por lo que pidió a las familias evitar intermediarios y acercarse personalmente para conocer los requisitos correspondientes.

Una vez que los propietarios acuden al instituto, explicó, se revisa cada caso de manera particular para determinar si existe algún documento o situación pendiente y buscar la alternativa que permita concluir el proceso de escrituración.

Con este programa, el ITAVU busca que las familias que ya cumplieron con el pago de sus terrenos puedan concluir la regularización de sus propiedades y contar con un documento que les permita acreditar legalmente la propiedad del lugar donde han construido su patrimonio.