Buscan crear ley para proteger a trabajadores del golpe de calor

“Estamos en receso, pero estamos aquí trabajando en Nuevo Laredo en las próximas iniciativas que vamos a estar presentado en el nuevo periodo a partir del mes de octubre.

“Estamos trabajando en el tema del golpe de calor, estamos trabajando esta iniciativa, ya nos hemos estado juntando con Salud, con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Gobierno, para ver cómo podemos sumar”, declaró Regalado.

El objetivo es crear una especie de manual para que los empresarios sigan lineamientos a fin de proteger a sus empleados que laboran en las calles, ya sea en las construcciones, como vendedores u otras actividades que los orillan a estar expuestos al clima.

“Este fenómeno que tiene años que viene pasando, sobre todo aquí en el norte, afecta más a los trabajadores que están al aire libre haciendo sus funciones, entonces estamos trabajando esta iniciativa y ver hacia dónde la vamos a direccionar.

“Estamos viendo si sería a través de Salud, revisar que haya un tipo de manual de protección hacia los trabajadores, a través de la Secretaría del Trabajo”, detalló la diputada neolaredense.