Buscan convertir en ley estímulos fiscales para empresarios

Sector empresarial fronterizo solicita al Congreso convertir los estímulos fiscales en ley para otorgar certeza permanente.

Los estímulos fiscales para la región fronteriza norte continúan representando una herramienta para fortalecer la actividad económica, mejorar la competitividad de los negocios y evitar la fuga de consumidores hacia Estados Unidos.

En ciudades como Reynosa, donde el comercio mantiene una estrecha relación con el mercado estadounidense, estos beneficios tienen especial relevancia, principalmente por la necesidad de ofrecer precios competitivos frente a los establecimientos ubicados al otro lado de la frontera.

Roberto Cruz, consejero de Fecanaco, explicó que uno de los principales beneficios se encuentra en el Impuesto al Valor Agregado, ya que mediante el estímulo los contribuyentes pueden aplicar una reducción que permite que el IVA pase del 16 al 8 por ciento, mientras que en el caso del Impuesto Sobre la Renta también existe un beneficio para disminuir la carga fiscal.

“En el IVA, hay una rebaja del 50%, del 16, únicamente paga el 8%, el ISR únicamente pagas una parte proporcional de lo que deberías de pagar normalmente”, dijo.

Señaló que estos beneficios permiten a las empresas de la frontera mantener mejores condiciones de competencia y, en algunos casos, trasladar parte de ese beneficio a los consumidores mediante precios más atractivos.

“Esto permite que la región fronteriza sea más competitiva, que podamos en base a estos estímulos, ofrecer mejores precios a los consumidores”, agregó.

Sin embargo, explicó que no todos los establecimientos pueden acceder automáticamente a estos beneficios, debido a que el programa establece diversos requisitos fiscales y administrativos que deben cumplirse.

Cruz indicó que las empresas interesadas deben encontrarse al corriente con sus obligaciones fiscales y no mantener adeudos o situaciones pendientes ante el Servicio de Administración Tributaria.

Además, señaló que existen requisitos relacionados con la antigüedad del domicilio fiscal en la región fronteriza y con el porcentaje de operaciones que deben realizarse dentro de esta zona.

“Hay requisitos que se tienen que cumplir, principalmente no tener ningún tema fiscal pendiente, algún adeudo, alguna situación con el SAT, estar al corriente en todas las obligaciones fiscales”, explicó.

Agregó que también se contempla que las empresas tengan una antigüedad mínima de 18 meses con domicilio en la región fronteriza y que alrededor del 90 por ciento de sus operaciones se desarrollen dentro de esta zona.

El consejero de Fecanaco destacó que los estímulos no se limitan al IVA y al ISR, pues también existen beneficios relacionados con los combustibles, particularmente en ciudades fronterizas donde el precio de la gasolina representa un factor importante para evitar que los consumidores crucen hacia Estados Unidos para realizar sus compras.

“Adicional a estos estímulos también se aplica un estímulo para el gas y los combustibles como la gasolina que permite también que la gasolina tenga un precio mucho menor que el resto del interior de la República”, señaló.

Explicó que el objetivo de estos beneficios es mantener la competitividad de la frontera mexicana y evitar que los consumidores opten por adquirir productos y servicios, incluyendo combustibles, en las ciudades estadounidenses cercanas.

Ante la importancia que representan estos estímulos para la economía de la frontera, el sector empresarial considera necesario que dejen de depender de decretos que deben ser renovados periódicamente.

Cruz señaló que una de las principales peticiones del sector es que el Congreso de la Unión legisle para convertir estos beneficios en una disposición permanente y otorgar mayor certeza a los empresarios.

“Es necesario que el Congreso Federal legisle para que esto sea ya una ley, que se convierta en una ley este beneficio, que sea permanente”, afirmó.

Para los empresarios fronterizos, mantener los estímulos fiscales representa más que un beneficio tributario, ya que consideran que son una herramienta para conservar la competitividad de ciudades como Reynosa frente al mercado estadounidense. Por ello, buscan que estos incentivos dejen de estar sujetos a renovaciones periódicas y sean elevados a rango de ley, con el propósito de brindar certeza a las inversiones, fortalecer al comercio local y evitar la fuga de consumidores hacia Estados Unidos.