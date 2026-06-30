Buscan certificación de origen del mezcal para impulsar a Reynosa

La certificación permitiría desarrollar toda la cadena productiva del agave, generar nuevas fuentes de ingreso, atraer inversiones y acceder a grandes mercados

El Cabildo de Reynosa mantiene en análisis el proyecto para obtener la certificación de origen del mezcal, una iniciativa que busca diversificar la producción agrícola de la región, fortalecer el sector agroindustrial y generar nuevas oportunidades económicas para el municipio.

La síndico del Ayuntamiento, María Luisa Tavares Saldaña, informó que en los próximos días se presentará un avance del proyecto, con el objetivo de conocer el estado del trámite y determinar los pasos que aún faltan para lograr la certificación, un proceso que, dijo, se ha venido trabajando desde hace tiempo.

Explicó que la intención es que Reynosa pueda contar con la denominación de origen que permita desarrollar toda la cadena productiva del agave, desde la conservación y el cultivo de la planta hasta su tratamiento y el aprovechamiento de los distintos derivados del mezcal.

"Nos van a presentar cómo vamos avanzados en este tema, se va a presentar el proyecto bajo la denominación de origen de la certificación de origen del mezcal en la ciudad de Reynosa. Vamos a ver cómo viene todo el planteamiento, qué es lo que nos falta, si ya nada más es este pasito para poder avanzar en eso que se viene trabajando ya con antelación y que buscamos abrir más puertas de mercado para nuestra ciudad, más oportunidades y estamos trabajando en ello", expresó.

La funcionaria destacó que este proyecto representa una alternativa para los productores agrícolas de la región, quienes actualmente concentran su actividad principalmente en cultivos de maíz y sorgo, ya que la certificación permitiría impulsar la siembra de agave como una nueva opción productiva.

"Lo que buscamos es que se le permita a Reynosa, con la denominación de origen, empezar a ver todo lo que es la producción, la conservación de la planta, el seguimiento, el tratamiento y poder sacar derivados de lo que es el origen del mezcal. Pero para empezar es un trámite de certificación y estamos viendo qué es lo rentable para la ciudad y cómo darle otra cara, otra visión", concluyó.

De concretarse, la certificación de origen abriría nuevas oportunidades de inversión, fortalecería al campo reynosense y permitiría acceder a mercados especializados con productos de mayor valor agregado.