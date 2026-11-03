Buscan actualizar reglamentos de protección animal en Tamaulipas

Presenta diputada reforma ante el Congreso del Estado para que los ayuntamientos actualicen sus normas y aquellos que no cuenten con una comiencen a elaborarla

La diputada local de Morena, Katalyna Méndez Cepeda, señaló que varios municipios de Tamaulipas aún no han publicado sus reglamentos de protección animal. Por ello, se presentó una reforma ante el Congreso del Estado para que los ayuntamientos actualicen sus normas y aquellos que no cuenten con una comiencen a elaborarla.

“Vamos a tipificar en la Ley de Protección Animal del Estado de Tamaulipas que todo aquel que deje algún alimento o cebo con sustancias tóxicas, con la intención de acabar con la vida de algún ser vivo, tenga consecuencias”, puntualizó.

La legisladora indicó que, de acuerdo con la información disponible, en la frontera cuentan con reglamentos Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa; mientras que en la zona sur lo tienen Ciudad Madero y Tampico.

“Vamos a tipificar en la Ley de Protección Animal del Estado de Tamaulipas que todo aquel que deje algún alimento o cebo con sustancias tóxicas, con la intención de acabar con la vida de algún ser vivo, tenga consecuencias”, puntualizó.

También señaló que las autoridades y los municipios deberán definir con claridad las sanciones para quienes cometan estas acciones.

Méndez Cepeda explicó que corresponde a los municipios diseñar y regular estos ordenamientos a través de sus cabildos, además de establecer las sanciones económicas aplicables.

La propuesta contempla un plazo de 90 días para que los municipios que ya tienen reglamento publiquen sus actualizaciones y de 180 días para que aquellos que aún no cuentan con uno lo elaboren y publiquen.

La diputada consideró que la iniciativa representa un avance y reconoció el trabajo de los colectivos animalistas.