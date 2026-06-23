Buscan a trabajador desaparecido tras ruptura de acueducto

En el lugar se encuentran elementos de Protección Civil, quienes ya se colocan el equipo especial para realizar las labores de búsqueda

Un trabajador permanece desaparecido y se teme que haya fallecido tras la ruptura de un ducto del acueducto “Guadalupe Victoria”, ocurrida este lunes en el km 29 de la carretera Victoria–Soto la Marina. El incidente habría sido causado por una máquina que provocó una fuerte fuga de agua y el colapso del terreno.

En la segunda estación de bombeo laboraban cinco personas; cuatro lograron ponerse a salvo y una quedó sepultada por el derrumbe causado por la presión del agua.

Equipos de rescate realizan labores de búsqueda

En el lugar se encuentran elementos de Protección Civil, quienes ya se colocan el equipo especial para sumergirse entre el agua y realizar las labores de búsqueda.

En el sitio arribaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, el Gerente de CONAGUA, el secretario de Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado y el Gerente de Comapa, así como ingenieros de la obra.

Utilizan drones y binomios caninos en el operativo

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que en las labores de búsqueda se utilizan drones y binomios caninos, así como los equipos de rescate acuático con sus trajes de neopreno.