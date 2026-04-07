Buscan a pescador desaparecido en laguneta de Matamoros

Amigos del desaparecido han decidido continuar con la búsqueda de manera independiente, recorriendo la zona con la esperanza de encontrar algún indicio

Un hombre identificado como Benito Uresti López permanece desaparecido desde el pasado sábado, luego de caer a una laguneta en el sector Puerto Rico, en Matamoros, Tamaulipas, mientras realizaba actividades de pesca.

Accidente ocurrió durante jornada de pesca

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba acompañado de un familiar cuando ocurrió el incidente que derivó en su caída al agua y posterior desaparición.

Tras lo sucedido, cuerpos de emergencia activaron un operativo de búsqueda en la zona con el objetivo de localizarlo.

Autoridades suspenden búsqueda por condiciones climáticas

En las labores participaron elementos de Protección Civil, Bomberos y la Guardia Estatal, quienes recorrieron el área durante varios días.

Sin embargo, debido a las intensas lluvias registradas recientemente en Matamoros, las autoridades determinaron suspender de manera temporal el operativo sin resultados positivos.

Las condiciones del clima complicaron las tareas, reduciendo la visibilidad y aumentando los riesgos para los rescatistas.

Ciudadanos continúan búsqueda por cuenta propia

A pesar de la suspensión oficial, amigos de infancia del desaparecido han decidido continuar con la búsqueda de manera independiente, recorriendo la zona con la esperanza de encontrar algún indicio.

Entre los voluntarios destaca el caso de Arturo Zavala, un vendedor de elotes que, sin tener vínculo directo con la familia, se ha sumado a las labores.

El hombre ha ingresado al agua para apoyar en la localización y señaló que en días recientes logró observar algo que podría estar relacionado con el paradero del desaparecido.

Familia pide no detener esfuerzos

La familia de Benito Uresti López ha expresado su preocupación y desesperación ante la falta de resultados, por lo que reiteró el llamado a la comunidad y a las autoridades para mantener la búsqueda activa.

Solicitaron que no se suspendan los trabajos hasta lograr su localización, confiando en que pueda obtenerse información que ayude a dar con su paradero.

Exhortan a extremar precauciones en cuerpos de agua

Tras este hecho, autoridades reiteraron la importancia de tomar precauciones al realizar actividades en ríos, lagunas y presas, especialmente ante condiciones climáticas adversas.

Asimismo, pidieron a la ciudadanía reportar cualquier información que pueda contribuir a la localización de la persona desaparecida.