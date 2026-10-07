Buscan a Luis Alberto González Machuca en Ciudad Victoria

El hombre fue visto por última vez el 29 de septiembre de 2026 en Ciudad Victoria, y hasta ahora no se tiene información sobre su paradero

La difusión en Reynosa de una ficha de búsqueda de Luis Alberto González Machuca, de 39 años, vuelve a encender las alertas por el problema de las personas desaparecidas en Tamaulipas.

El hombre fue visto por última vez el 29 de septiembre de 2026 en Ciudad Victoria, y hasta ahora no se tiene información sobre su paradero.

Características y señas particulares de Luis Alberto

Entre sus características se encuentran complexión delgada, cara alargada, cabello entrecano y lacio, ojos café oscuro, tez morena y barba y bigote abundantes.

Como señas particulares, tiene diversos tatuajes, entre ellos uno de un búho con una calavera y una rosa en el lado derecho del pecho.

Colectivos solicitan apoyo para localizarlo

Colectivos de búsqueda se han sumado a la localización y solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información a los números que aparecen en la ficha.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la persistencia de las desapariciones en Tamaulipas, mientras familias y colectivos continúan buscando respuestas y a sus seres queridos.