Buscan a hombre que habría caído al Canal Anzaldúas tras discutir

El comandante de turno de Bomberos, Daniel Sosa, informó que desde el inicio de la guardia se trabajo en las labores de búsqueda y rastreo en distintos puntos.

Momentos de tensión y angustia se vivieron en Reynosa luego del reporte de un hombre que presuntamente se lanzó desde el puente del Canal Anzaldúas y desapareció bajo el agua, movilizando a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad en la zona.

Los hechos fueron reportados sobre el puente ubicado en la calle J.B. Chapa, donde testigos aseguraron haber visto al sujeto caer al canal sin volver a salir a la superficie, situación que mantiene en alerta a los cuerpos de rescate debido a que varias personas coinciden en señalar que observaron el momento en que el hombre se arrojó al agua.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, el hombre presuntamente se habría lanzado al canal luego de sostener una acalorada discusión con una mujer, situación que mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil, Bomberos y Guardia Estatal desplegaron un intenso operativo de búsqueda en el área, realizando recorridos y maniobras de rescate tanto desde tierra como en lancha dentro del canal.

Durante varias horas, los rescatistas inspeccionaron distintos puntos del afluente sin obtener resultados positivos, por lo que las labores fueron suspendidas temporalmente y reanudadas la mañana siguiente, mientras continúan las indagatorias y el monitoreo en la zona.

Hasta el momento, ninguna persona ha sido reportada oficialmente como desaparecida ante las autoridades, situación que también forma parte de las investigaciones que siguen en desarrollo.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar la difusión de rumores o información no confirmada en redes sociales, además de solicitar que cualquier dato que pueda contribuir a esclarecer el caso sea reportado a los cuerpos de seguridad correspondientes.

El comandante de turno de Bomberos, Daniel Sosa, informó que desde el inicio de la guardia se retomaron las labores de búsqueda y rastreo en distintos puntos del canal.

“Entrando de turno, nos avocamos a la búsqueda del rescate acuático, seguir haciendo rondines, no tenemos nada confirmado aún por las líneas de emergencias o alguna persona que nos indique realmente dónde ingresó esta persona, el protocolo se está siguiendo”, declaró.

El mando de rescate explicó que, pese a no existir una confirmación oficial sobre la identidad o desaparición del hombre, las versiones de los testigos obligan a mantener activo el operativo de búsqueda.