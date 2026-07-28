Buscan a hombre desaparecido tras salir de jugar fútbol

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre desapareció entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, luego de salir de jugar fútbol en el campo Nexus

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas difundió un boletín de búsqueda para localizar a Feliz Castillo Castillo, quien fue visto por última vez la mañana del 26 de julio en el municipio de Reynosa.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre desapareció entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana, luego de salir de jugar fútbol en el campo Nexus, ubicado en el sector conocido como El Mezquite.

Al momento de su desaparición, vestía el uniforme deportivo que aparece en la ficha de búsqueda difundida por el colectivo.

Solicitan apoyo para localizarlo

Ante este nuevo caso, el colectivo solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con su paradero, recordando que las desapariciones continúan siendo una problemática que afecta a la ciudad.

Las personas que cuenten con información pueden comunicarse a los números 834 318 6150, 834 110 4512, 834 688 5075, así como a los números de emergencia 911 y 089.