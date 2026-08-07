Buscan a 'El Crocs', presunto asaltante serial en Matamoros

Actualmente, se cuenta con diversas imágenes del individuo, lo que ha facilitado su identificación; sin embargo, aún no ha sido posible detenerlo

Luego de una serie de robos a tiendas de conveniencia en Matamoros, autoridades de Seguridad Pública mantienen en la mira a un presunto responsable identificado como “El Crocs”, quien habría cometido al menos 24 atracos en los últimos meses sin que hasta ahora haya sido detenido.

El secretario de Seguridad Pública, Jeu Silva, detalló que el presunto responsable ya es investigado por la Fiscalía General del Estado, instancia con la que se ha trabajado de manera coordinada para aportar información que permita su pronta captura.

“En el transcurso de meses lleva alrededor de 24 robos; ya está totalmente identificado por la Fiscalía General del Estado. Ya hemos proporcionado también otras fotografías y todo… tenemos un grupo ahí de gobierno”, señaló.

Agregó que actualmente se cuenta con diversas imágenes del individuo, lo que ha facilitado su identificación, sin embargo, aún no ha sido posible detenerlo.

“Ya hay muchas imágenes de la persona; ya nada más estamos en espera de la captura de esta persona. Esperemos que rápidamente pueda ser capturada”, expresó.

Jeu Silva indicó que tanto la corporación a su cargo como la Fiscalía continúan trabajando en conjunto para lograr la detención del sujeto, quien ha generado afectaciones constantes al sector comercial de la ciudad.