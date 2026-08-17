Buscan a dos hombres por tirar basura en arroyo de Nuevo Laredo

Gestión Ambiental difundió un video para identificar a los responsables de arrojar una bolsa con desechos en el arroyo El Coyote, al sur de la ciudad

El departamento municipal de Gestión Ambiental pide la ayuda de la comunidad para identificar a dos personas que tiraron basura en el arroyo El Coyote, en la Colonia ISSSTE al sur de Nuevo Laredo.

Esto representa la contaminación del afluente, lo cual amerita una sanción para los responsables, a fin de que no continúen con estas acciones que son prohibidas.

El caso surge luego de que una persona compartió un video en las redes sociales.

En las imágenes aparecen dos hombres jóvenes que bajan de una camioneta pick up con placas de Texas, cargan una bolsa grande con supuestos desechos, y la dejan en el arroyo, a la altura de la Calle Paseo de la Cañada, cerca de la Parroquia San Judas.

La persona que difundió el video menciona que hizo la denuncia telefónica, pero nadie contestó.

La Coordinación General de Gestión Ambiental publicó el video en sus redes sociales, y menciona que en el video no se aprecian los rostros ni señas particulares de las personas, además de que las placas de la unidad que conducen, son extranjeras.

A la vez, hace un llamado a que si tienen datos de estos ciudadanos, manden mensaje a la página de la dependencia, con la aclaración de que su denuncia es anónima.

La dependencia municipal solicita a la población depositar correctamente la basura en los lugares establecidos, a fin de no contaminar el medio ambiente y a la vez para evitar sanciones económicas.