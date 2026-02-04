Buscan a cadete de la Escuela Médico Naval desaparecido

Familiares de Miguel Darío Becerra Chávez denunciaron que se perdió su rastro luego de trasladarse al municipio de Aldama, Tamaulipas

Familiares de Miguel Darío Becerra Chávez, joven de 22 años y cadete de quinto año de la Escuela Médico Naval, perteneciente a la Secretaría de Marina, lo buscan de manera desesperada luego de que desapareciera en circunstancias misteriosas desde el 20 de octubre de 2025.

El estudiante, quien cursaba la carrera de Medicina en la Ciudad de México, salió sin avisar a sus padres y viajó primero a Tampico y posteriormente al municipio de Aldama, Tamaulipas, donde se perdió todo rastro de su paradero.

De acuerdo con sus padres, Miguel Ángel Becerra Ruiz y su esposa, el joven no tenía motivos aparentes para realizar dicho viaje, ya que debía encontrarse atendiendo sus actividades académicas en la capital del país, donde llevaba casi cinco años de formación.

Señalaron que no cuentan con familiares en Tamaulipas, ya que ellos son originarios del estado de Nayarit, lo que incrementa la extrañeza del desplazamiento.

Mediante el rastreo de cámaras y sistemas de geolocalización, se logró reconstruir el trayecto del estudiante, información que, aseguran, ya fue entregada tanto a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como a la Fiscalía de Tamaulipas.

Ante la falta de avances sustanciales en la investigación y lo que califican como lentitud y displicencia por parte de las autoridades, familiares y amigos, decidieron realizar una manifestación y bloqueo de la avenida de la Industria, a la altura del punto conocido como “El Barquito”, con el objetivo de exigir que la Fiscalía y la Secretaría de Marina retomen con mayor firmeza la búsqueda del joven.

Aunque existe una denuncia formal en la Ciudad de México y un oficio de colaboración enviado a Tamaulipas, los padres aseguran que, a más de tres meses de la desaparición, no tienen respuestas claras sobre el paradero de su hijo.