Colectivos de cuatro estados llevarán sus demandas a una reunión con autoridades federales en Ciudad Victoria, donde abordarán pendientes de búsqueda

Colectivos de madres buscadoras de cuatro estados de la República Mexicana se reunirán el próximo 27 de noviembre en Ciudad Victoria con autoridades federales, durante la última Mesa Regional del Noroeste, denominada Diálogo con las Víctimas de Desaparición Forzada, donde expondrán las necesidades y pendientes en materia de búsqueda e identificación de personas desaparecidas.

Andrés Méndez Ñeco, integrante del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, confirmó que al encuentro asistirán la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, además de comisionados nacionales, autoridades federales y fiscales de San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La reunión tendrá como sede el Polideportivo de Ciudad Victoria.

“Sí, el 27 de noviembre de este año vamos a tener la última mesa regional del noroeste, en donde vamos a tener la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, así como las comisionadas nacionales y el subsecretario Arturo Medina, y los diferentes fiscales de las entidades regionales de San Luis, Coahuila y Nuevo León, y Tamaulipas. Ciudad Victoria va a ser la sede, en el Polideportivo”, explicó.

Entre los principales planteamientos que llevarán las familias está el abandono del Centro de Identificación Humana ubicado en Altamira, al sur de Tamaulipas, cuyas instalaciones requieren recursos económicos y personal especializado para operar y atender la identificación de restos humanos.

Méndez Ñeco señaló que insistirán ante las autoridades para que este proyecto sea fortalecido y cuente con los recursos necesarios.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo con el Centro de Identificación Forense que se encuentra en Altamira, para que se fortalezca y se tenga ya todo el recurso financiero y humano”, manifestó.

Durante el encuentro también se presentará un balance de las jornadas de búsqueda realizadas durante este año. El representante del colectivo explicó que estas actividades concluirán en noviembre y permanecerán suspendidas temporalmente mientras se libera el presupuesto correspondiente para el próximo periodo.

Aclaró que las búsquedas inmediatas continuarán activándose cuando sea necesario, mientras que las jornadas programadas podrían retomarse entre febrero y marzo, una vez que se disponga de los recursos.

“Las búsquedas ya culminan ahorita en el mes de noviembre; sin embargo, siguen las búsquedas inmediatas, esas van a continuar si se requieren y posteriormente ya estaremos en el mes de febrero o marzo que se libera el presupuesto”, puntualizó.

Las familias buscadoras esperan que esta reunión con las autoridades federales permita avanzar en los compromisos pendientes, particularmente en el fortalecimiento de las instituciones forenses y la continuidad de las labores de búsqueda de personas desaparecidas.