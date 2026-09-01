Buscadoras denuncian rezago forense ante desapariciones

Como ejemplo de esta incapacidad, denunciaron que restos hallados desde 2023 no han sido procesados ni levantados por falta de presupuesto

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, integrantes de diversos colectivos de búsqueda marcharon por las principales avenidas de Ciudad Victoria para visibilizar la crisis de desapariciones y exigir justicia ante la falta de resultados de las autoridades.

Sheila Isamar Silguero, representante del colectivo “Por Amor a Nuestros Hijos y Familiares, Desaparecidos y Ausentes de Tamaulipas”, y Edith González, del colectivo “Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas”, denunciaron la alarmante cifra de hallazgos realizados por sus propias organizaciones.

Colectivos reportan 25 fosas localizadas durante 2026

En lo que va de 2026 han localizado 25 fosas clandestinas, sumando al menos 100 “sitios de exterminio” descubiertos en municipios como Reynosa, Matamoros, Miguel Alemán, San Fernando, Río Bravo y Valle Hermoso, entre otros.

Las buscadoras lamentaron la lentitud operativa de la fiscalía general de Justicia de Tamaulipas, señalando que existe un rezago crítico debido a la falta de insumos básicos y personal.

“Es muy lamentable que en las fiscalías no tengan ni hojas; hay muchísima tarea pendiente y la institución se ha quedado desfasada”, expresaron durante el recorrido.

Denuncian restos sin procesar desde 2023

Como ejemplo de esta incapacidad, denunciaron que restos hallados desde 2023 no han sido procesados ni levantados por falta de presupuesto.

Asimismo, urgieron a las autoridades a incrementar el presupuesto destinado a la búsqueda e identificación de personas, así como a la construcción de centros de resguardo y servicios médicos forenses (SEMEFO), de los cuales carecen muchos municipios.

Otro punto de alta preocupación es la vulnerabilidad de la información histórica. Los colectivos alertaron que, ante los cambios de gobierno, se han perdido archivos básicos sobre fosas comunes que eran utilizadas por grupos criminales, lo que complica los procesos de identificación.

Advierten cambios en el perfil de las víctimas

Finalmente, las voceras destacaron un cambio preocupante en el perfil de las víctimas. Aseguraron que ya no existe un patrón definido, pues en los últimos años han notado un incremento en la desaparición de profesionistas, jóvenes e incluso menores de edad, reiterando su llamado a las autoridades estatales para que cumplan con los acuerdos pactados y se priorice el derecho a la verdad y la justicia.