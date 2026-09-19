Busca Tianguis Rural dar a conocer productos tamaulipecos

Durante el Tianguis se contará con una muestra de artículos artesanales, agroalimentarios y elaborados por productores y emprendedores rurales

Con la finalidad de impulsar la comercialización y fortalecer las oportunidades para los emprendedores del sector rural, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura invita a la ciudadanía a participar en el Tianguis Rural Regional.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 20 de septiembre en la Plaza Cívica del Patinadero del Estadio de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, en un horario de 16:00 a 21:00 horas.

Antonio Varela Flores, titular de la dependencia estatal, destacó que este encuentro representa una oportunidad para que productores y emprendedores rurales de Tamaulipas den a conocer la gran variedad de productos elaborados por manos tamaulipecas, además de fortalecer sus oportunidades comerciales y acercar sus productos directamente a las familias.

Durante el Tianguis Rural Regional, a cargo de la dirección de Desarrollo Rural y Pymes, se contará con una muestra de productos artesanales, agroalimentarios y elaborados por productores y emprendedores rurales de diferentes regiones de la entidad.

Entre los productos que estarán disponibles para exhibición y venta se encuentran artículos elaborados con orégano, poleo, aceite de damiana, miel de abeja y sus derivados, chocolate, jugo de sábila y chile piquín en diferentes presentaciones.

Asimismo, los visitantes podrán encontrar artesanías de piedras de río, dulces regionales, mezcal joven y curado, chorizo, productos lácteos, gorditas, tamales, machacado, empanadas y sazonadores, además de una variedad de productos artesanales y de uso personal.

La oferta también incluirá llaveros, vasos tequileros, bolsas de crochet, shampoo y cremas corporales elaboradas con sangre de drago y aloe vera, entre otros productos realizados por emprendedores tamaulipecos.