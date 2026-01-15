Busca regularización del transporte un servicio seguro y moderno

El Gobierno de Tamaulipas señaló que el proceso se realiza buscando un equilibrio entre las necesidades de los transportistas y de la ciudadanía

El secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, informó que el gobierno está trabajando en la regularización del transporte en Tamaulipas, que había quedado rezagado desde la administración anterior.

El funcionario dijo que se realizaron ajustes en las tarifas bajo una norma que no existía en el estado, buscando un equilibrio entre las necesidades de los transportistas y de la ciudadanía.

Declaró que se encuentra en proceso de creación de la ley de videovigilancia para fortalecer la seguridad en todo el estado, por lo cual le están solicitando al concesionario registrarse ante el C 5 a fin de llevar un control de cualquier ilícito en las zonas clave y ofrecerles más seguridad a los usuarios.

Medidas de seguridad

- Instalación de barras contadoras y cámaras de videovigilancia en los camiones.

- Alta en el C5 para reforzar la seguridad.

- Actualización fiscal y renovación de unidades para mejorar el servicio.

Objetivos

- Reducir la inseguridad en el transporte público en los principales puntos del estado.

- Brindar mayor seguridad a la ciudadanía a través de una nueva ley de videovigilancia.

Renovación de unidades

- Se espera que a partir de 2027 algunos transportistas comiencen a cambiar sus unidades por modelos más recientes con la actualización en temas fiscales.

- El objetivo es modernizar el transporte público y elevar la calidad del servicio.