Busca Omar Becerra sumar y aportar al Poder Judicial

El candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, el victorense Omar Becerra Trejo, dijo que sus intenciones obedecen a que se emitió una convocatoria en donde todas y todos pueden participar y concursar, se trata de una motivación para estar en condiciones de aportar y sumar en esta institución del Poder Judicial.

“Pero principalmente cumplir con las normas, con la ley que determina su organización y funcionamiento, así como las atribuciones que vamos a tener en un momento dado hacia el interior del tribunal de disciplina judicial y hacer lo que se debe hacer en el sentido positivo para obtener resultados óptimos que favorezcan a esta institución, al Poder Judicial”, dijo el aspirante a una magistratura.

Dijo que su intención es también brindar atención a los grandes usuarios que se tienen y que son los abogados litigantes y de igual manera a la ciudadanía que interpone o presenta un juicio.

“Estoy participando como candidato a una Magistrado del Tribunal de Disciplina judicial, hay que recordar que dentro de la Reforma que se hizo en el estado se crea el tribunal de disciplina judicial el cual absorbe algunas atribuciones y facultades que viene desempeñando el Consejo de la Judicatura y otras más se pasan a órganos hacia el interior del organismo judicial”, señaló.

Dijo que las propuestas están basadas en dos rubros básicos, realizar acciones para lograr transparentar la función de las y los magistrados, implementar un programa serio e intenso de profesionalización y capacitación de las y los servidores públicos al interior del Poder Judicial, no nada más en las áreas clásicas de lo que en materia jurídica y administrativa brinda atención al personal de manera permanente, sino en otras áreas muy específicas como las cuestiones éticas de profesionalización y actualizar o crear parte de lo que de manera interna regula al tribunal.

“Yo le puedo decir que existe un código de ética al interior del tribunal, que es necesario actualizarlo o expedir uno nuevo, en las reformas que se vayan a dar en ese sentido como reglamentos también viene a ser parte de esta propuesta y otra que se refiere a la forma en que el ciudadano puede acceder a la información del tribunal, es decir una participación mayor activa y que se relaciona con las dos anteriores, es decir, teniendo una mayor información en transparencia sobre lo que hace el tribunal de disciplina judicial”, dijo.

“Así el ciudadano contará con la información y una herramienta para poder interactuar al interior del tribunal, además estamos agregando también de manera adicional el hacer efectiva las revisiones y auditorías, no tanto en el sentido de buscar que está mal o que está bien, sino cumplir con el marco regulatorio que el propio tribunal tiene hacia el interior”, agregó.

Recordó que esta elección no es como cualquier otra, tiene reglas distintas de inicio, no hay recursos públicos o privados que los beneficien o que se puedan dar a los candidatos, no hay partidos políticos ni organizaciones que intervengan en ese sentido, le deja más bien un sentido de ciudadanía a todas las candidaturas para quienes están participando.

