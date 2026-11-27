El alcalde Alberto Granados Fávila señaló que la promoción de la terminal portuaria puede abrir oportunidades para atraer nuevas industrias y comercios

El alcalde Alberto Granados destacó las obras de conectividad y movilidad que se realizan en el municipio, incluido el proyecto de rehabilitación del libramiento Emilio Portes Gil.

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, expresó su orgullo porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó durante su gira de trabajo en China el crecimiento del Puerto del Norte, impulsado por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Granados señaló que la promoción de la terminal portuaria puede abrir oportunidades para atraer nuevas industrias y comercios, y hacer de Matamoros un municipio más atractivo para el crecimiento económico de Tamaulipas.

El alcalde también resaltó el apoyo del Gobierno estatal para concretar proyectos que, dijo, permanecieron durante más de 20 años en papel. A principios de noviembre comenzó la construcción del segundo cuerpo de la avenida 12 de Marzo, obra que busca mejorar la movilidad en la ciudad.

Asimismo, anunció que en diciembre iniciará la construcción del puente Leyes de Reforma, cuya conclusión está prevista para 2027.

En cuanto al libramiento Emilio Portes Gil, indicó que el Gobierno Federal tiene asignados más de 400 millones de pesos para su rehabilitación.

“La obra fortalecerá la conexión entre las carreteras a Reynosa y Ciudad Victoria, y facilitará el acceso al puerto”, dijo el alcalde de Matamoros.