En la Legislatura 66 ha presidido la Junta de Gobierno del Congreso estatal. La presidencia de ese órgano y la presidencia de la Mesa Directiva

El diputado local Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, anunció su registro en el proceso interno de Morena para ser considerado coordinador municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Reynosa.

En un video difundido junto a su esposa e hijos, el legislador mostró el documento oficial que lo acredita como aspirante y afirmó que se mantendrá atento a la decisión de su partido.

Prieto Herrera también destacó la importancia de la unidad y de continuar impulsando la transformación “para todas y todos”.

Trayectoria legislativa de Humberto Prieto Herrera

De 2021–2024, fue diputado local de Morena por el Distrito 7, con cabecera en Reynosa, en la Legislatura 65 del Congreso de Tamaulipas.

Desde el 1 de octubre de 2024, es diputado local por el mismo distrito en la Legislatura 66.

En la Legislatura 66 ha presidido la Junta de Gobierno del Congreso estatal. La presidencia de ese órgano y la presidencia de la Mesa Directiva.

Su experiencia legislativa incluye un periodo como diputado federal (2012–2015) y dos periodos consecutivos como diputado local (2021–2024) y desde 2024 a la fecha.

Prieto Herrera se perfila como aspirante a la Alcaldía de Reynosa

A partir de ahora se convierte en fuerte aspirante para contender en el proceso interno por la candidatura de su partido a la Alcaldía de Reynosa.