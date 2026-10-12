Busca DIF Matamoros otorgar 500 mastografías gratuitas

Ana Ariziaga de Granados, presidenta del DIF Matamoros, expresó su confianza en alcanzar el objetivo, además de buscar ampliar el número de beneficiarias

La recaudación obtenida durante la carrera 5K Poderosa, organizada por el Sistema DIF Matamoros en el centro de la ciudad, será destinada a la adquisición de estudios de mastografía para mujeres, con la meta de otorgar alrededor de 500 exámenes gratuitos durante octubre.

Ana Ariceaga de Granados, presidenta del Sistema DIF Matamoros, destacó que la respuesta de la ciudadanía ha sido favorable y expresó su confianza en alcanzar el objetivo establecido, además de buscar ampliar el número de beneficiarias.

Explicó que los estudios se entregarán mediante un sistema de vales, con los cuales las mujeres podrán acudir a realizarse la mastografía en los lugares correspondientes. Asimismo, señaló que se buscará beneficiar a más personas a través de las brigadas que recorren distintos sectores del municipio.

La presidenta del DIF hizo un llamado a las mujeres a priorizar su salud y no postergar sus revisiones médicas por atender otras responsabilidades, al considerar que la prevención y la detección oportuna son fundamentales para enfrentar el cáncer de mama.

Finalmente, reiteró que la carrera tiene como propósito recaudar recursos para facilitar el acceso a estos estudios y promover entre las mujeres la importancia del autocuidado, la autoexploración y las revisiones periódicas para detectar posibles anomalías a tiempo.