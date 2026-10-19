Busca Cristabell Zamora coordinación de Morena en Nuevo Laredo

La regidora formalizó su registro en el proceso interno y destacó su trayectoria política, así como su compromiso de escuchar y servir a la ciudadanía

La regidora de Morena, Cristabell Zamora Cabrera, se registró en el proceso interno del partido para buscar la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo Laredo.

A través de sus redes sociales, Zamora Cabrera dio a conocer este domingo su registro mediante un video y un mensaje en el que confirmó su participación en el proceso interno de Morena.

“El que ama lo que hace … ¡le sabe! Hoy doy un paso importante en mi trayectoria de servicio público al registrarme para participar en el proceso de selección de la Coordinación Municipal de los Comités de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo Laredo”, afirmó la regidora.

Cristabell Zamora cuenta con trayectoria política en Nuevo Laredo

Zamora Cabrera ya fue candidata a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, aunque en aquella ocasión lo hizo bajo las siglas del PRI, partido en el que militó durante muchos años y que la llevó a ocupar una diputación federal.

Posteriormente, se incorporó a Morena y fue electa regidora de la actual administración municipal.

Destaca su compromiso con Nuevo Laredo

En su mensaje, Zamora Cabrera también se refirió a su experiencia en la política y a la responsabilidad que, señaló, implica ocupar un cargo público.