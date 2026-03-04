Busca Altamira incorporar tránsitos antes de Semana Santa

La corporación contempla ingresar a por lo menos 10 elementos nuevos antes del periodo vacacional de Semana Santa, para brindar atención a vacacionistas

Ante la proximidad del periodo vacacional de Semana Santa y el incremento en la movilidad vehicular, la Dirección de Tránsito de Altamira gestiona la incorporación de nuevos elementos para reforzar la vigilancia en distintos puntos del municipio.

El titular de la corporación, Santiago Cerecedo Maya, informó que actualmente existen tres vacantes derivadas de dos bajas por faltas administrativas e inasistencias laborales, así como una renuncia voluntaria.

Explicó que ya se lanzó la convocatoria correspondiente y se cuenta con expedientes de aspirantes que en procesos anteriores quedaron en espera.

Dijo que estos perfiles ya han sido evaluados y deberán cumplir con los exámenes de control y confianza, requisito indispensable incluso para quienes ingresen como auxiliares.

"Estamos solicitando alrededor de 25 personas más, aunque el ingreso podría darse de manera gradual, en bloques de 10 elementos, conforme lo autorice la Secretaría del Ayuntamiento".

Cerecedo Maya subrayó que la intención es contar con mayor personal antes de que inicie el operativo vacacional, a fin de cubrir accesos carreteros, zonas de mayor afluencia y puntos estratégicos donde suele incrementarse la carga vehicular.

Reconoció que la corporación requiere el refuerzo para atender la demanda ciudadana y prevenir incidentes.