Busca alcalde de Reynosa recuperar control de policía y fiscalía

Propuso volver a un modelo donde ambas instancias operen bajo un mismo mando y dependan del gobierno municipal, lo que permitiría coordinar estrategias

En medio de los recientes hechos de violencia registrados en Reynosa y ante la falta de avances en las investigaciones, el alcalde de la ciudad planteó la posibilidad de que los municipios retomen un papel más activo en materia de seguridad pública, incluyendo el control de la fiscalía y de las corporaciones policiales.

El edil señaló que actualmente los alcaldes tienen una participación limitada en temas de seguridad, debido a disposiciones legales vigentes desde 2014, lo que reduce su capacidad de incidir directamente en las acciones para combatir la delincuencia.

En ese sentido, consideró que existe una percepción errónea entre la población, que atribuye a los gobiernos municipales la responsabilidad en esta materia.

Ante este escenario, propuso regresar a un modelo en el que la fiscalía y la policía operen bajo un mismo mando, con una estructura que permita a nivel municipal coordinar de manera directa las estrategias de seguridad.

Explicó que, en el caso de Reynosa, esto implicaría que ambas instancias dependan del gobierno local, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante los hechos delictivos.

El alcalde argumentó que asumir esta responsabilidad permitiría una mayor coordinación en los operativos y una reacción más eficiente ante situaciones de riesgo.

Consideró que este esquema podría traducirse en mejores resultados en la impartición de justicia y en la atención a los casos que han afectado a la población, incluyendo aquellos donde se han registrado víctimas inocentes.

Carlos Víctor Peña Ortiz, presidente municipal de Reynosa, dijo que “le gustaría tener control sobre la fiscalía local y también sobre la policía para poder guiar las acciones en materia de seguridad”, al señalar que actualmente los alcaldes tienen prácticamente nulas posibilidades de generar cambios debido a limitaciones legales.

Asimismo, comentó que “existe una confusión entre la población, ya que se piensa que los municipios participan en temas de seguridad, cuando desde 2014 no tienen injerencia directa”, por lo que adelantó que buscarán solicitar mayor participación en este rubro.

También aseveró que “se busca regresar a un modelo en el que la fiscalía y la policía estén bajo un mismo mando”, planteando que en el caso de Reynosa ambas instancias puedan depender del ámbito municipal, considerando que la ciudadanía suele atribuir al alcalde la responsabilidad en materia de seguridad.