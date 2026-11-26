En un tiempo en que muchos animales son vendidos o abandonados, en estas comunidades todavía hay familias que prefieren quedarse con su burro

En el altiplano tamaulipeco, donde por generaciones el burro fue el motor del campo, el compañero de camino y la sombra fiel del campesino, hoy su rebuzno se escucha cada vez menos.

Ya no es el animal que se veía en cada solar, en cada vereda y en cada milpa.

Su población se ha venido a menos de forma notoria en municipios como Miquihuana, Bustamante, Tula, Jaumave y Palmillas, la región más alta y más seca del estado, y con ella se está perdiendo también una parte de la identidad de sus pueblos.

Sin un conteo reciente de burros en el Altiplano Tamaulipeco

No existe una cifra oficial reciente y desagregada exclusivamente para el Altiplano Tamaulipeco, porque los censos agropecuarios no publican un conteo actualizado por región para esta especie.

Pero el contexto nacional explica la magnitud del problema: de acuerdo con el INEGI, en 1991 había en México alrededor de un millón 500 mil burros, y las estimaciones actuales de organizaciones como Burrolandia, el único santuario del burro mexicano en América, señalan que hoy quedan poco más de 300 mil ejemplares en todo el país, es decir, una caída de alrededor del 75 por ciento en tres décadas.

Entre 1994 y 2010, tan solo en ese periodo, la población se redujo 61.9 por ciento, al pasar de un millón 527 mil a 581 mil ejemplares.

En Tamaulipas, esa tendencia se siente con más fuerza en la sierra. Donde antes había recuas enteras, hoy quedan unos cuantos animales sueltos, viejos, flacos, buscando qué comer entre el monte seco.

Motocicletas, falta de alimento y escasa reproducción

La primera causa es la sustitución. El burro, que durante siglos cargó leña, agua, maíz, frijol y hasta a las personas, fue desplazado por las camionetas, los vehículos de carga y, sobre todo, por las motocicletas, que ahora realizan la transportación tanto de personas como de productos del campo.

Lo que antes se hacía en un día a lomo de burro, hoy se hace en minutos en moto. El animal dejó de ser necesario, y al dejar de ser necesario, dejó de ser cuidado.

La segunda causa es el alimento. Mantener un burro en el Altiplano cada vez es más difícil y más caro. La escasez de forraje, de pastura y de agua es cada vez más notoria en una región semiárida, donde el acuífero Tula-Bustamante, única fuente de abastecimiento de la zona, presenta una situación crítica por el abatimiento de sus niveles en los últimos 40 años, de acuerdo con estudios oficiales.

Sin lluvia, sin pasto y sin agua, alimentar a un animal que ya no produce se volvió un lujo que muchas familias ya no pueden darse.

La tercera causa es la falta de reproducción. Actualmente no hay en la región una granja, un centro o un programa para la reproducción y conservación del burro.

Nadie los cría porque ya no son redituables. Los que quedan son en su mayoría animales viejos, que ya no se aparean, y los pocos pollinos que nacen no encuentran quien los cuide.

A eso se suma que muchos de esos animales aún se ven deambulando por las calles de poblados como Miquihuana y algunos en Bustamante, sueltos, sin dueño aparente, aunque representan un peligro para los automovilistas.

Aun así, esta tradición continúa de dejarlos sueltos, como si soltarlos fuera la única forma de que sobrevivan.

Familias cuidan a sus burros después de una vida de trabajo

Sin embargo, los pocos burros que quedan en los municipios de Bustamante y Miquihuana, así como en Tula y Palmillas, ya no son vistos como animales de trabajo. Son parte de la familia.

Sus dueños los han jubilado de la carga pesada. Ya no les ponen el aparejo, ya no les cargan la leña ni los sacos de maíz.

Solo los mantienen, con lo poco que hay, hasta sus últimos días de vida. Los alimentan, los dejan pastar, los dejan descansar, como se cuida a un abuelo que ya trabajó toda su vida y que ahora merece tranquilidad.

Esa jubilación es también un acto de gratitud y de resistencia.

En un tiempo en que muchos animales son vendidos o abandonados, en estas comunidades todavía hay familias que prefieren quedarse con su burro, aunque ya no les sirva para cargar, porque fue el que les ayudó a levantar la casa, a sacar la cosecha y a llevar a los hijos a la escuela.

Ese abandono los deja a merced de otro destino cruel, el que más preocupaba a don Jaime Salazar, de San Juan, quién era el propietario de la exhacienda, la Florida y que contaba con cuatro burros, aunque llegó a tener más.

Don Jaime ya falleció, pero quienes lo conocieron recuerdan que mencionaba constantemente su preocupación por a quién iba a heredarle sus burros, que apreciaba tanto.

No era una preocupación por un bien material, era por unos compañeros de vida. Sabía que, si los dejaba sin alguien que los quisiera, terminarían en manos de compradores que recorren la sierra para llevárselos y preparar machacado, carne seca y salada, para venderla en las grandes ciudades, como Nuevo León y San Luis Potosí.

La venta de carne y piel se suma a las amenazas

Esa práctica, que en el norte del país se conoce como la venta de chito o machacado de burro, se ha convertido en una de las principales amenazas para la especie en México, junto con el sacrificio clandestino y la demanda de piel para la elaboración de ejiao en China, según han denunciado organizaciones protectoras.

El burro, que valía 200 o 500 pesos hace 15 años, hoy se cotiza en 10 mil o 15 mil pesos, no por su trabajo, sino por su carne y su piel.

Así, entre la moto que lo sustituyó, el monte seco que ya no lo alimenta, la falta de un lugar donde reproducirlo y el comprador que lo busca para el matadero, el burro del Altiplano Tamaulipeco se está extinguiendo sin que nadie lo decrete.