Reina Quiroga insistió en que la clave está en identificar las necesidades reales y no dejarse llevar únicamente por los precios bajos

Aunque ambos periodos buscan incentivar el consumo, el Buen Fin y el Black Friday operan bajo esquemas diferentes.

Mientras que en México predominan las promociones a meses sin intereses y las facilidades de financiamiento, en Estados Unidos el Viernes Negro se caracteriza principalmente por remates de mercancía y descuentos en productos de temporadas anteriores, explicó Pablo Reina Quiroga, analista financiero.

Los descuentos del Black Friday no siempre representan un ahorro

El especialista señaló que durante el Black Friday los consumidores pueden encontrar precios considerablemente más bajos, especialmente en artículos que serán reemplazados por nuevas generaciones o que están fuera de temporada.

Sin embargo, advirtió que las ofertas no siempre representan un ahorro, pues algunos productos pueden estar desactualizados o generar gastos adicionales por refacciones, baterías o falta de garantías.

Ante la cercanía de esta jornada comercial, recomendó comparar precios antes de comprar, revisar el año de fabricación y modelo de los artículos, así como verificar las condiciones de devolución y garantía, principalmente en equipos electrónicos.

Recomiendan identificar necesidades y evitar compras impulsivas

También destacó que las compras por internet representan una alternativa para evitar compras impulsivas en las tiendas físicas, además de que los consumidores pueden esperar al Cyber Monday u otras temporadas de descuentos para encontrar mejores oportunidades.

Reina Quiroga insistió en que la clave está en identificar las necesidades reales y no dejarse llevar únicamente por los precios bajos, ya que una oferta no necesariamente significa una buena compra.