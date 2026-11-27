En cuanto a los resultados económicos, el secretario de Fecanaco destacó que Reynosa registró una derrama de entre mil 700 y mil 800 millones de pesos

El tradicional Black Friday ha perdido parte del impacto comercial que tenía en la frontera norte de México, ante el crecimiento del Buen Fin y el aumento de las compras por internet, aseguró Roberto Cruz, secretario de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas (Fecanaco).

Buen Fin y comercio electrónico reducen impacto del Black Friday

El representante empresarial explicó que el llamado viernes negro continúa siendo un fenómeno importante para el comercio fronterizo, pero su influencia ha disminuido frente a las promociones del programa mexicano.

“El viernes negro o Black Friday es un fenómeno que impacta en las ventas en nuestra frontera, Tamaulipas, y en realidad en toda la frontera norte; es un fenómeno importante, pero cada vez ha ido perdiendo el impacto que tenía en años anteriores. Programas como el Buen Fin nos han ayudado a contrarrestar esta situación, al igual que el comercio electrónico, que ha crecido de manera importante”, comentó.

Cruz señaló que el Buen Fin no solamente ha logrado retener a consumidores mexicanos que anteriormente cruzaban a Estados Unidos para aprovechar las ofertas, sino que también ha comenzado a atraer compradores estadounidenses que encuentran mejores precios en establecimientos de ciudades fronterizas como Reynosa.

Como ejemplo, mencionó que algunos productos electrónicos de marcas reconocidas pueden adquirirse en México hasta 20 o 30 por ciento más baratos que en establecimientos estadounidenses, incluso cuando se trata de la misma marca y modelo. “Este fenómeno los consumidores estadounidenses ya lo tienen identificado y visitan las ciudades de la frontera”, expresó.

Reynosa registra derrama de hasta mil 800 millones de pesos

En cuanto a los resultados económicos, el secretario de Fecanaco destacó que Reynosa registró una derrama de entre mil 700 y mil 800 millones de pesos durante los cinco días del Buen Fin, cifras que, aseguró, confirman la consolidación del programa comercial.

Detalló que los productos electrónicos y electrodomésticos fueron los más demandados, mientras que cerca del 80 por ciento de las operaciones se realizaron mediante tarjetas de débito y crédito, principalmente por las promociones de meses sin intereses.