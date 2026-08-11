Brutal agresión entre alumnas de preparatoria queda grabada

La escuela, que cuenta con presencia en Tamaulipas y Nuevo León, informó que aplicará medidas disciplinarias contra todos los involucrados en el incidente

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Una brutal agresión entre dos alumnas de preparatoria quedó grabada en video por estudiantes, en hechos ocurridos el pasado viernes en el Instituto Técnico en Ciencias Computacionales, ubicado en la colonia Doctores de Reynosa.

En las imágenes se observa cómo una de las estudiantes es agredida físicamente por otra menor, mientras varios alumnos presencian la pelea y, por momentos, parecen alentar a que la violencia continúe.

Ante lo ocurrido, la institución educativa se pronunció sobre el caso y reconoció que no sería la primera ocasión en que las alumnas involucradas mostraban este tipo de comportamiento.

Escuela ya conocía antecedentes de las alumnas

El director de la Preparatoria ITCC, Jaziel Reyes Vicente, explicó que la escuela ya había tenido conocimiento de antecedentes relacionados con las menores, aunque estos hechos anteriores no habían ocurrido dentro del plantel.

“Si ellas ya habían participado en ese tipo de eventos fuera de la institución, nosotros como escuela ya habíamos tomado medidas sobre el asunto. A pesar de que no había sido adentro, habíamos platicado con los padres de familia y llegado a un acuerdo de que tenían que tomar las atenciones sobre sus hijos”, señaló.

De acuerdo con la institución, pese a los llamados realizados previamente a las familias, el conflicto terminó escalando hasta llegar a la agresión que fue captada en video.

Aplicarán sanciones contra todos los involucrados

La escuela, que cuenta con presencia en Tamaulipas y Nuevo León, informó que aplicará medidas disciplinarias contra todos los involucrados en el incidente.

El director señaló que las sanciones no serán únicamente para las alumnas que participaron directamente en la pelea, sino también para los estudiantes que presuntamente alentaron la violencia, grabaron los hechos o difundieron las imágenes en redes sociales.

“Todos son participantes, no nada más las alumnas que se golpearon, también los alumnos que están incitando a la violencia al momento de grabar, al momento de subir a las redes sociales. Estamos viendo todo ese protocolo con nuestro reglamento interno institucional y también con nuestra área jurídica; no vamos a tolerar ese tipo de actos dentro de la institución”, afirmó Reyes Vicente.

Caso fue turnado ante las autoridades

La institución confirmó además que el caso ya fue turnado a las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar las responsabilidades que pudieran existir.

El director explicó que, como parte del protocolo establecido por la escuela, también se dio aviso a las autoridades y se contempló la atención médica en caso de que alguna de las estudiantes hubiera requerido asistencia.

“En los protocolos que nosotros mantuvimos fue hablarles a las autoridades correspondientes, y también hablarle a personas para que, si hubo algún daño más allá de la atención médica, pero eso es parte del protocolo que la escuela hace cuando se genera este tipo de incidentes”, explicó.

La escuela recordó que las familias involucradas tienen el derecho y la obligación de acudir ante el Ministerio Público para presentar las denuncias correspondientes y deslindar responsabilidades.

El incidente ocurrió precisamente el día en que el plantel iniciaba su periodo vacacional, por lo que las actividades escolares quedaron suspendidas posteriormente.

Hasta el momento, ninguno de los padres de familia involucrados ha realizado declaraciones públicas sobre lo sucedido.

Ahora corresponderá a las autoridades determinar cómo ocurrieron los hechos y las posibles responsabilidades derivadas de esta agresión entre adolescentes.