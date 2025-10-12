Brownsville se prepara para el 11.º lanzamiento de Starship

El lanzamiento se llevará a cabo desde las instalaciones de Starbase, ubicadas en las cercanías de Boca Chica Beach, y podría ofrecer una vista espectacular

La ciudad de Brownsville se alista para presenciar otro momento histórico en la exploración espacial.

SpaceX tiene programado el 11.º vuelo de prueba de su nave estelar Starship para este lunes 13 de octubre, con una ventana de lanzamiento a partir de las 6:15 p.m.

El lanzamiento se llevará a cabo desde las instalaciones de Starbase, ubicadas en las cercanías de Boca Chica Beach, y podría ofrecer a residentes y visitantes de la región una vista espectacular del despegue.

Autoridades locales han informado que se podrían escuchar estampidos sónicos (sonic booms) en Brownsville, South Padre Island y Port Isabel, mientras la nave desciende y reduce su velocidad desde el vuelo supersónico.

La ciudad de Brownsville invita a la comunidad a mantenerse informada y preparada para cualquier cambio en el horario o condiciones del lanzamiento. Los residentes pueden registrarse para recibir alertas de texto con actualizaciones oficiales sobre este evento y otras notificaciones importantes de la ciudad a través del siguiente enlace: https://vist.ly/49vvk.

Este vuelo representa otro paso significativo en los esfuerzos de SpaceX por desarrollar una nave totalmente reutilizable, destinada a futuras misiones de transporte de carga y tripulación a la Luna y Marte.

Con cada lanzamiento, la región del Valle del Río Grande reafirma su papel como epicentro de la nueva era aeroespacial, atrayendo la atención de entusiastas del espacio de todo el mundo.