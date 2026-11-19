El DIF Matamoros impulsa la campaña 'Ponte Oreja', mediante la cual más de 150 habitantes del municipio recibirán aparatos auditivos sin costo alguno

Más de 150 habitantes de Matamoros serán beneficiados con aparatos auditivos gratuitos como parte de la campaña “Ponte Oreja”, impulsada por DIF Matamoros.

La presidenta del DIF Matamoros, Ana Ariziaga de Granados, destacó la importancia de trabajar en conjunto con organizaciones y fundaciones para acercar apoyos a las familias que más lo necesitan, principalmente a quienes enfrentan dificultades para acceder a este tipo de dispositivos por su costo.

Señaló que esta campaña se desarrolla durante miércoles, jueves y viernes, con la intención de beneficiar a personas de distintas edades, desde niños hasta adultos mayores, quienes podrán recibir sus aparatos auditivos sin tener que realizar ningún pago.

La titular del organismo reconoció la participación de las fundaciones y reiteró que el trabajo coordinado permite ampliar los beneficios para la población, al acercar servicios que contribuyen a mejorar su calidad de vida.

Finalmente, explicó que las personas beneficiarias únicamente deberán invertir tiempo en el proceso de atención para acceder a este apoyo, que busca atender problemas de audición entre la población matamorense.