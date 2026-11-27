Este tipo de recorridos permite que habitantes de sectores alejados o con dificultades para trasladarse puedan recibir atención médica

Un total de 698 servicios médicos se brindaron durante una semana a través de una unidad móvil que recorrió distintos sectores de Matamoros, principalmente comunidades y colonias donde el acceso a servicios de salud resulta más complicado, informó Antonio Alfaro, titular de Salud Pública municipal.

Unidad móvil recorre colonias y ejidos de Matamoros

El funcionario detalló que la unidad visitó el ejido Sandoval, la colonia Nuevo Paraíso, el ejido Moquetito y la colonia Lomas de San Juan. Entre los servicios realizados se contabilizaron 439 atenciones médicas, 388 consultas, 156 servicios dentales, 139 pruebas de laboratorio y la entrega de 333 claves de medicamentos.

La atención se proporcionó de 9 de la mañana a 4 de la tarde e incluyó consultas generales, procedimientos dentales, electrocardiogramas, estudios de laboratorio y entrega de medicamentos. La afluencia de habitantes fue favorable en los distintos puntos donde se instaló la unidad.

Buscan ampliar la cobertura de atención médica

Este tipo de recorridos permite que habitantes de sectores alejados o con dificultades para trasladarse puedan recibir atención médica sin tener que acudir hasta otras zonas de la ciudad.

La jornada se realizó durante cinco días y las autoridades municipales esperan que la unidad móvil pueda regresar próximamente para ampliar la cobertura de estos servicios.