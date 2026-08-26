Brinda DIF Tamaulipas atención integral a menor víctima de abuso

La menor recibe actualmente atención psicológica especializada y se prepara para reintegrarse a sus actividades académicas.

La presidenta del DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, informó que la menor de 11 años, víctima de abuso sexual en el municipio de Matamoros, se encuentra bajo resguardo en la Casa Hogar del instituto mientras continúa el proceso legal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Lara Ayala detalló que la menor recibe actualmente atención psicológica especializada y se prepara para reintegrarse a sus actividades académicas.

“Estamos cubriendo todas las áreas de atención que la menor requiere. Está previsto que continúe sus clases, preferiblemente de forma privada, para que no pierda su desarrollo normal acorde a su edad”, explicó.

El caso, que conmocionó a la opinión pública, derivó en una carpeta de investigación tras la denuncia presentada por el Sistema DIF Municipal.

Como resultado de las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra Mujeres por Razones de Género (FENNAM), se cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de violación equiparada agravada contra Sirenio “N”, padrastro de la víctima.

La presidenta del DIF Tamaulipas destacó que la institución refuerza sus programas de prevención en todo el estado, trabajando en coordinación con los municipios.

Mediante el programa “Jóvenes”, se imparten brigadas, conferencias y pláticas sobre prevención de embarazo temprano, depresión y riesgo suicida.

“No estamos esperando a que los niños sean adolescentes. Estamos enfocados en llevar pláticas de prevención desde la primaria a lo largo y ancho del estado”, señaló Lara Ayala.

La funcionaria agregó que estos esfuerzos buscan crear una cultura de autocuidado en los menores y, paralelamente, fortalecer a las familias.

“Tenemos talleres para padres donde les brindamos herramientas para detectar focos de alerta dentro del entorno familiar y así poder actuar a tiempo”, concluyó.