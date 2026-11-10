Bomberos rescatan a un búho en la Plaza de Armas de Tampico

El ave fue resguardada y enviada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que reciba la atención médica veterinaria.

En pleno centro de la ciudad y a la luz del día se encontró a un búho extraviado en Tampico.

Bomberos resguardan al búho en la Plaza de Armas

El hecho que causó sorpresa entre la población motivó la presencia de elementos de Bomberos, quienes lo resguardaron en una improvisada caja de cartón.

El ave se encontraba atemorizada y fue sacada del Kiosco de la Plaza de Armas donde se resguardó luego de ser vista y tratada de atrapar por algunos ciudadanos.

Posible migración estacional y atención veterinaria

Los bomberos señalaron que es poco común ver búhos en zonas urbanas, sin embargo, esto puede deberse a “migración estacional” de aves, que se genera entre los meses de octubre y noviembre.

El ave fue resguardada y enviada a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que reciba la atención médica veterinaria.